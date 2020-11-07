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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2128212921302131

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Zradio написав:Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b]
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?
Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...

Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).

1 Не вказуй що мені робити - і я не покажу куди тобі йти
2 Ти сам повідомленням вище признав що я обговорюю боротьбу з короновірусом..
Тільки для тебе - боротьба це переливання з пустого в порожнє
Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.
Поки що ти і тобі подібні - програєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:18

  freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. :)
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:32

  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.
Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.
Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. При этом подчеркну, что у меня негативное отношение и к министру здравоохранения, который, хотя и получил медицинское образование, однако по специальности не работал.
Так, согласно статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, но в этой же статье содержится оговорка, что это право может быть ограничено для охраны морали и защиты репутации или прав других лиц.
Конечно, у Евросуда сложилась практика применения статьи 10 Конвенции, согласно которой границы критики чиновников гораздо шире, чем частных лиц, поскольку соглашаясь на государственную должность, чиновники согласились с неизбежной и нелицеприятной критикой их деятельности и бездеятельности.
Например, есть решение Евросуда в деле "Скалка против Польши", где заключенный в письме из тюрьмы резко отозвался о своих судьях:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 1864119667
https://www.lawmix.ru/vas/133178

Остается пожелать автору статьи, чтобы в его случае украинские чиновники учли практику Евросуда, хотя следует признать, что, с точки зрения соблюдения прав человека, Украина, к сожалению, отстает не только от западноевропейских демократий, но даже и от Польши.

P.S. В той час, коли я складав свій коментар, на гілці, на жаль, виникло порушення статті 10 Конвенції, адже свобода вираження поглядів обмежена охороною моралі і захистом прав інших (саме приватних) осіб :oops:
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 07 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:50

  budivelnik написав:Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.


Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб :evil: До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:51

  tumos написав:
  freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. :)


И тут блат. :wink: Одна известная одесская частная клиника. И зарплата хорошая. И даже не в качестве лекаря, ибо еще диплома нет, а анализы всякие ПЦР отвозит, на телефоне сидит в приёмном отделении, то есть на подхвате фактически.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01

beee можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.


Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб :evil: До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу?

О какой широте взгляда может идти речь, когда в одном полушарии - "колбаса", в другом "мова" и все это подогрето нетерпимостью к любому иному мировоззрению.
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