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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2128212921302131

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Zradio написав:Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b]
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?
Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...

Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).

1 Не вказуй що мені робити - і я не покажу куди тобі йти
2 Ти сам повідомленням вище признав що я обговорюю боротьбу з короновірусом..
Тільки для тебе - боротьба це переливання з пустого в порожнє
Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.
Поки що ти і тобі подібні - програєте.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:18

  freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. :)
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:32

  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.
Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.
Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. При этом подчеркну, что у меня негативное отношение и к министру здравоохранения, который, хотя и получил медицинское образование, однако по специальности не работал.
Так, согласно статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, но в этой же статье содержится оговорка, что это право может быть ограничено для охраны морали и защиты репутации или прав других лиц.
Конечно, у Евросуда сложилась практика применения статьи 10 Конвенции, согласно которой границы критики чиновников гораздо шире, чем частных лиц, поскольку соглашаясь на государственную должность, чиновники согласились с неизбежной и нелицеприятной критикой их деятельности и бездеятельности.
Например, есть решение Евросуда в деле "Скалка против Польши", где заключенный в письме из тюрьмы резко отозвался о своих судьях:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 1864119667
https://www.lawmix.ru/vas/133178

Остается пожелать автору статьи, чтобы в его случае украинские чиновники учли практику Евросуда, хотя следует признать, что, с точки зрения соблюдения прав человека, Украина, к сожалению, отстает не только от западноевропейских демократий, но даже и от Польши.

P.S. В той час, коли я складав свій коментар, на гілці, на жаль, виникло порушення статті 10 Конвенції, адже свобода вираження поглядів обмежена охороною моралі і захистом прав інших (саме приватних) осіб :oops:
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 07 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:50

  budivelnik написав:Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.


Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб :evil: До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:51

  tumos написав:
  freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. :)


И тут блат. :wink: Одна известная одесская частная клиника. И зарплата хорошая. И даже не в качестве лекаря, ибо еще диплома нет, а анализы всякие ПЦР отвозит, на телефоне сидит в приёмном отделении, то есть на подхвате фактически.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01

beee можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.


Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб :evil: До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу?

О какой широте взгляда может идти речь, когда в одном полушарии - "колбаса", в другом "мова" и все это подогрето нетерпимостью к любому иному мировоззрению.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:45

budivelnik
1. Я с Вами свиней не пас.
2. Вы начали указывать, что делать. Правда, не мне а zРадио, но это не существенно.
3. Куда Вам идти, я уже написал, не так далеко - на политмусорку.
4. По "эффективности" львовской организации.
В данном случае, эффективность следует оценивать по заболеваемости и смертности.
Лень искать цифры, но, во-первых, Вы сами написали, что во Львове дела хуже, чем в Одессе.
Во-вторых, тут писали уже много о нехватке медсестёр и санитарок. И о том, что невозможно работать, когда на одну медсестру приходится пару десятков больных.
Не знаю (у меня нет таких данных), как обстоят с этим дела во Львове и в Одессе, но если в Одессе за счёт привлечения студентов удалось хотя бы смягчить эту проблему, то честь им и хвала, и если так, то это свидетельствует о большей эффективности организации в Одессе.

P.s. 5. Перестаньте лепить ни к селу, ни к городу вопросы языка и аналогичный армовир.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:37

  Igneus написав:
  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.
Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.
Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения.
.....

Не хотел обсуждать статью.
По поводу концовки. На мой неюридический взгляд ничего оскорбительного не вижу. Другое дело, что упрек необоснованный - количество тестов всё же растёт и по сравнению с весной выросло в разы.
Статью всё же обсуждать не буду, процитирую только 2 комментария:
Vadim Ovesov
Откуда источник данных? Особенно про протестированные случаи но специально внесённые позже ? Что то все ссылки не ведут на данные. В итоге не понятно на основании каких данных делаются выводы. В итоге получается что это все предположения

И
Анатолій Білик
Редактори, доки будете вводити в оману про мову публікації заголовком?

С первым примерно согласен. Добавлю только, не стал разбираться со статистикой, поскольку, на мой взгляд, всё это не очень существенно. Даже если данные смещаются на позже, это не сильно искажает картину. Стремительный рост всё равно никуда не девается.
Второй процитированный комментарий похож на то, что у нас на форуме - нашли к чему прицепиться, главный вопрос - мова публікації. :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:07

И пару слов о "европейских подходах". Не стоит из Европы делать икону.
В центре немецкого города Лейпциг против ограничений из-за коронавируса митингуют около 20 тысяч человек. Правоохранители высказали обеспокоенность из-за огромного количества людей без защитных масок и не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает MDR.
......
По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей страны.

https://kurs.com.ua/novost/236758-v-germanii-protestujut-tisjachi-chelovek-bez-masok
При этом 06.11 в Германии 22.246 новых случаев - пока рекорд за всё время. "Лучший" результат весны - 6933 от 27.03 - втрое ниже. Правда, смертей "всего" 174 - в 2 раза ниже рекорда от 08.04 (333 смерти).
Так что Европа она разная.
При этом в Украине
Тотальный карантин поддерживает 44% украинцев, даже если это ударит по их карманам

https://kurs.com.ua/novost/236689-polnii-lokdaun-podderzhali-44-ukraincev
Кстати, хорошее подтверждение поговорки "своя рубашка ближе к телу":
В раскладке по возрастам меньше всего локдаун поддерживает молодежь (39%), больше сторонников – среди поколения 60 лет и старше – 53%. Такие данные озвучили в студии "Свободы слова" Савика Шустера.
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