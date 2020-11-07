Додано: Нед 08 лис, 2020 02:37

Igneus написав: stargazer написав: Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/ Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.

Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.

Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения.

..... Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения......

Vadim Ovesov

Откуда источник данных? Особенно про протестированные случаи но специально внесённые позже ? Что то все ссылки не ведут на данные. В итоге не понятно на основании каких данных делаются выводы. В итоге получается что это все предположения

Анатолій Білик

Редактори, доки будете вводити в оману про мову публікації заголовком?

Не хотел обсуждать статью.По поводу концовки. На мойюридический взгляд ничего оскорбительного не вижу. Другое дело, что упрек необоснованный - количество тестов всё же растёт и по сравнению с весной выросло в разы.Статью всё же обсуждать не буду, процитирую только 2 комментария:С первым примерно согласен. Добавлю только, не стал разбираться со статистикой, поскольку, на мой взгляд, всё это не очень существенно. Даже если данные смещаются на позже, это не сильно искажает картину. Стремительный рост всё равно никуда не девается.Второй процитированный комментарий похож на то, что у нас на форуме - нашли к чему прицепиться, главный вопрос - мова публікації.