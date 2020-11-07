RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2129213021312132

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:37

  Igneus написав:
  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.
Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.
Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения.
.....

Не хотел обсуждать статью.
По поводу концовки. На мой неюридический взгляд ничего оскорбительного не вижу. Другое дело, что упрек необоснованный - количество тестов всё же растёт и по сравнению с весной выросло в разы.
Статью всё же обсуждать не буду, процитирую только 2 комментария:
Vadim Ovesov
Откуда источник данных? Особенно про протестированные случаи но специально внесённые позже ? Что то все ссылки не ведут на данные. В итоге не понятно на основании каких данных делаются выводы. В итоге получается что это все предположения

И
Анатолій Білик
Редактори, доки будете вводити в оману про мову публікації заголовком?

С первым примерно согласен. Добавлю только, не стал разбираться со статистикой, поскольку, на мой взгляд, всё это не очень существенно. Даже если данные смещаются на позже, это не сильно искажает картину. Стремительный рост всё равно никуда не девается.
Второй процитированный комментарий похож на то, что у нас на форуме - нашли к чему прицепиться, главный вопрос - мова публікації. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17545
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4577 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 03:07

И пару слов о "европейских подходах". Не стоит из Европы делать икону.
В центре немецкого города Лейпциг против ограничений из-за коронавируса митингуют около 20 тысяч человек. Правоохранители высказали обеспокоенность из-за огромного количества людей без защитных масок и не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает MDR.
......
По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей страны.

https://kurs.com.ua/novost/236758-v-germanii-protestujut-tisjachi-chelovek-bez-masok
При этом 06.11 в Германии 22.246 новых случаев - пока рекорд за всё время. "Лучший" результат весны - 6933 от 27.03 - втрое ниже. Правда, смертей "всего" 174 - в 2 раза ниже рекорда от 08.04 (333 смерти).
Так что Европа она разная.
При этом в Украине
Тотальный карантин поддерживает 44% украинцев, даже если это ударит по их карманам

https://kurs.com.ua/novost/236689-polnii-lokdaun-podderzhali-44-ukraincev
Кстати, хорошее подтверждение поговорки "своя рубашка ближе к телу":
В раскладке по возрастам меньше всего локдаун поддерживает молодежь (39%), больше сторонников – среди поколения 60 лет и старше – 53%. Такие данные озвучили в студии "Свободы слова" Савика Шустера.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17545
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4577 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:32

  tumos написав:
  freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. :)

До окончания третьего курса - только санитаркой
После - медсестрой
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10114
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1228 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Vint написав:Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер


Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ой+ написав:
  Vint написав:Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер


Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?


У меня есть подозрение, что банально у части патологоанатомов выходные, и вскрытие, и справки о причинах смерти в выходные дни делаются меньше.
Поскольку такая ситуация в большинстве стран мира, возможно, мое предложение верно.
Плюс возможно в выходные просто затруднено прохождения отчётности снизу вверх в МОЗ, опять же по причине отдыха части сотрудников.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 19044
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4556 раз.
Подякували: 7281 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2129213021312132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.