Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути. Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему. Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. .....
Не хотел обсуждать статью. По поводу концовки. На мой неюридический взгляд ничего оскорбительного не вижу. Другое дело, что упрек необоснованный - количество тестов всё же растёт и по сравнению с весной выросло в разы. Статью всё же обсуждать не буду, процитирую только 2 комментария:
Vadim Ovesov Откуда источник данных? Особенно про протестированные случаи но специально внесённые позже ? Что то все ссылки не ведут на данные. В итоге не понятно на основании каких данных делаются выводы. В итоге получается что это все предположения
И
Анатолій Білик Редактори, доки будете вводити в оману про мову публікації заголовком?
С первым примерно согласен. Добавлю только, не стал разбираться со статистикой, поскольку, на мой взгляд, всё это не очень существенно. Даже если данные смещаются на позже, это не сильно искажает картину. Стремительный рост всё равно никуда не девается. Второй процитированный комментарий похож на то, что у нас на форуме - нашли к чему прицепиться, главный вопрос - мова публікації.
И пару слов о "европейских подходах". Не стоит из Европы делать икону.
В центре немецкого города Лейпциг против ограничений из-за коронавируса митингуют около 20 тысяч человек. Правоохранители высказали обеспокоенность из-за огромного количества людей без защитных масок и не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает MDR. ...... По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей страны.
Vint написав:Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд: В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер
Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)" Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?
У меня есть подозрение, что банально у части патологоанатомов выходные, и вскрытие, и справки о причинах смерти в выходные дни делаются меньше. Поскольку такая ситуация в большинстве стран мира, возможно, мое предложение верно. Плюс возможно в выходные просто затруднено прохождения отчётности снизу вверх в МОЗ, опять же по причине отдыха части сотрудников.