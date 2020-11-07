Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 03:07
И пару слов о "европейских подходах". Не стоит из Европы делать икону.
В центре немецкого города Лейпциг против ограничений из-за коронавируса митингуют около 20 тысяч человек. Правоохранители высказали обеспокоенность из-за огромного количества людей без защитных масок и не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает MDR.
...... По данным полиции, на акцию приехали протестующие со всей страны. https://kurs.com.ua/novost/236758-v-germanii-protestujut-tisjachi-chelovek-bez-masok
При этом 06.11 в Германии 22.246 новых случаев - пока рекорд за всё время. "Лучший" результат весны - 6933 от 27.03 - втрое ниже. Правда, смертей "всего" 174 - в 2 раза ниже рекорда от 08.04 (333 смерти).
Так что Европа она разная.
При этом в Украине
Тотальный карантин поддерживает 44% украинцев, даже если это ударит по их карманам
https://kurs.com.ua/novost/236689-polnii-lokdaun-podderzhali-44-ukraincev
Кстати, хорошее подтверждение поговорки "своя рубашка ближе к телу":
В раскладке по возрастам меньше всего локдаун поддерживает молодежь (39%), больше сторонников – среди поколения 60 лет и старше – 53%. Такие данные озвучили в студии "Свободы слова" Савика Шустера.
ЛАД
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Додано: Нед 08 лис, 2020 09:32
tumos написав: freeze написав:
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю.
До окончания третьего курса - только санитаркой
После - медсестрой
antey1969
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Додано: Нед 08 лис, 2020 10:18
Vint написав:
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер
Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 08 лис, 2020 10:39
Ой+ написав: Vint написав:
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер
Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?
У меня есть подозрение, что банально у части патологоанатомов выходные, и вскрытие, и справки о причинах смерти в выходные дни делаются меньше.
Поскольку такая ситуация в большинстве стран мира, возможно, мое предложение верно.
Плюс возможно в выходные просто затруднено прохождения отчётности снизу вверх в МОЗ, опять же по причине отдыха части сотрудников.
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freeze
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:13
Из познавательного.
США вчера обновило рекорд по новым случаям за сутки + 124 000. Это больше, чем суммарно в Китае, Тайване, Южной Корее, Гонконге, Таиланде, вместе взятых в течение всего этого года. Байден заявил, что он остановит эпидемию в США, не считаясь с затратами. Интересно.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:14
yama написав: beee
можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили
Выбросил
beee
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:21
beee написав: yama написав: beee
можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили
Выбросил
Официально же опубликовано.
Состав вакцины Ваксигрип® Тетра соответствует рекомендациям ВОЗ и решению Европейского Союза по составу вакцин против гриппа сезона 2020/2021 для Северного полушария;
1 иммунизирующих доза вакцины (0,5 мл) содержит:
действующие вещества:
инактивированный сплит-вирус гриппа таких штаммов *:
A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 - подобный
(A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909) 15 мкг ГА **
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) - подобный (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208) 15 мкг ГА **
B/Phuket/3073/2013 - подобный (B/Phuket/3073/2013, дикий тип) 15 мкг ГА **
B/Washington/02/2019 - подобный (B/Washington/02/2019, дикий тип) 15 мкг ГА **
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:27
Одним из первых решений Байдена на посту Президента будет возвращение США в ВОЗ. (С)
Короче говоря, кто тут боялся заговора рептилоидов, шухер, они победили
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:38
freeze написав:
Байден заявил, что он остановит эпидемию в США, не считаясь с затратами.
Интересно.
Традиционный мега-распил.
Распорядителем "короно-фонда" будет Хантер?
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