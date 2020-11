Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49

safonovstanislav написав: freeze написав: ЛАД написав: Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников. Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.



Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших



пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно? пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

