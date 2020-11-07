RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2130213121322133

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:12

  Ой+ написав:
  Vint написав:Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер


Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?

У ангела смерти сокращённый рабочий день. :)
А если серьёзно, то, наверное, freeze прав. Или ещё какие-то аналогичные причины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4577 раз.
Подякували: 4274 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.


Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших


пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3568
З нами з: 14.03.06
Подякував: 237 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:03

  adeges написав:..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. :shock:
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4577 раз.
Подякували: 4274 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:10

  ЛАД написав:
  adeges написав:..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. :shock:
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.


Да, я вот слышал, что в целом смертность среди молодежи не очень высока. Так что если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3568
З нами з: 14.03.06
Подякував: 237 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2130213121322133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674529
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21100)
08.11.2020 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.