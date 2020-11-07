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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 13:12
Ой+ написав: Vint написав:
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер
Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?
У ангела смерти сокращённый рабочий день.
А если серьёзно, то, наверное, freeze прав. Или ещё какие-то аналогичные причины.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49
safonovstanislav написав: freeze написав: ЛАД написав:
Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
It takes little for me to say
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Додано: Нед 08 лис, 2020 15:03
adeges написав:
..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель.
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
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ЛАД
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Додано: Нед 08 лис, 2020 15:10
ЛАД написав: adeges написав:
..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель.
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
Да, я вот слышал, что в целом смертность среди молодежи не очень высока. Так что если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.
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