Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 55 Додано: Нед 08 лис, 2020 13:12 Ой+ написав: Vint написав: Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер



Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"

Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?

У ангела смерти сокращённый рабочий день.

Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49 safonovstanislav написав: freeze написав: ЛАД написав: Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.



Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших



пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

Додано: Нед 08 лис, 2020 15:03 adeges написав: пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно? ..........пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.

Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель.

Додано: Нед 08 лис, 2020 15:10 ЛАД написав: О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов. Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.

пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно? ..........пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.

Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель.

Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые. О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель.Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.



Да, я вот слышал, что в целом смертность среди молодежи не очень высока. Так что если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

Додано: Нед 08 лис, 2020 15:56 adeges написав: если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост. ....... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

Нужны цифры.

Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ...

Додано: Нед 08 лис, 2020 18:00 ЛАД написав: Нужны цифры. Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ... В пределах случайных отклонений.

... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост. ....... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

Нужны цифры.

Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ...

В пределах случайных отклонений. Нужны цифры.Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ...В пределах случайных отклонений.



Там немного больше, больше 100 человек на 100000 как база



https://www.statista.com/statistics/241 ... in-the-us/

