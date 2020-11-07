adeges написав:.......... пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов. Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
adeges написав:.......... пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов. Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
Да, я вот слышал, что в целом смертность среди молодежи не очень высока. Так что если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
#Слухи Петр Порошенко соврал на всю страну в эфире Шустер о том, что его теща умирает от коронавируса. «У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание» Эту цитату ретранслировали топовые украинские СМИ.
Наш источник в окружении Порошенко сообщает, что его теща лежит с инсультом в неврологическом отделении Александровской больницы и имеет сопутствующий диагноз - пневмонию, не связанную с коронавирусом. COVID-19 ей не диагностировали, все тесты отрицательные и ее состояние не связано с коронавирусом. Эту информацию подтверждают и в Александровской.
Желаем матери Марины Анатольевны выздоровления, а Петру Алексеевичу поубавить цинизм и не спекулировать здоровьем близких в погоне за политическими рейтингами.