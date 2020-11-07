#Слухи

Петр Порошенко соврал на всю страну в эфире Шустер о том, что его теща умирает от коронавируса. «У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание» Эту цитату ретранслировали топовые украинские СМИ.



Наш источник в окружении Порошенко сообщает, что его теща лежит с инсультом в неврологическом отделении Александровской больницы и имеет сопутствующий диагноз - пневмонию, не связанную с коронавирусом. COVID-19 ей не диагностировали, все тесты отрицательные и ее состояние не связано с коронавирусом. Эту информацию подтверждают и в Александровской.



Желаем матери Марины Анатольевны выздоровления, а Петру Алексеевичу поубавить цинизм и не спекулировать здоровьем близких в погоне за политическими рейтингами.