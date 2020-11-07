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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2131213221332134>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:12

  Ой+ написав:
  Vint написав:Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер


Сьогодні 08.11.20 "Летальні випадки – 8 450 (+138 за попередню добу)"
Ще коли к-ть захворівших падає на вихідні зрозуміло, а смерть теж відпочиває?

У ангела смерти сокращённый рабочий день. :)
А если серьёзно, то, наверное, freeze прав. Или ещё какие-то аналогичные причины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:49

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.


Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших


пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:03

  adeges написав:..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. :shock:
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:10

  ЛАД написав:
  adeges написав:..........
пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

О низкой смертности среди молодежи говорят всё время. Какие-то цифры о возрастной структуре приводил, по-моему, и Степанов.
Но попытки найти через Гугл успехом не увенчались, причём, показывает ссылки ещё за апрель. :shock:
Непонятно. Сведения вроде элементарные и наверняка отслеживаемые.


Да, я вот слышал, что в целом смертность среди молодежи не очень высока. Так что если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:56

  adeges написав:....
... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

Нужны цифры.
Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ...
В пределах случайных отклонений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:00

  ЛАД написав:
  adeges написав:....
... если без ковид умирает Х людей на 100000 в возрасте 17-23 года, то при ковиде может быть 1.5Х. И тогда это кагбе не очень слабый прирост.

Нужны цифры.
Если, к примеру, X=10 человек на 1 млн., то 1,5X=15. Прирост 5 человек на 1млн. ...
В пределах случайных отклонений.


Там немного больше, больше 100 человек на 100000 как база

https://www.statista.com/statistics/241 ... in-the-us/
It takes little for me to say
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:33

vitaliian,

  Вкладчик1234 написав:
#Слухи
Петр Порошенко соврал на всю страну в эфире Шустер о том, что его теща умирает от коронавируса. «У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание» Эту цитату ретранслировали топовые украинские СМИ.

Наш источник в окружении Порошенко сообщает, что его теща лежит с инсультом в неврологическом отделении Александровской больницы и имеет сопутствующий диагноз - пневмонию, не связанную с коронавирусом. COVID-19 ей не диагностировали, все тесты отрицательные и ее состояние не связано с коронавирусом. Эту информацию подтверждают и в Александровской.

Желаем матери Марины Анатольевны выздоровления, а Петру Алексеевичу поубавить цинизм и не спекулировать здоровьем близких в погоне за политическими рейтингами.

ВИДЕО:
https://t.me/legitimniy/5658

Странно, что он ещё не сказал, что она "активістка майдану і ветеран АТО. І її заразив Зе по наказу птна"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 19:48

Так на следующих выходных уже будет карантин точно или ещё под вопросом?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:02

  vetka написав:Так на следующих выходных уже будет карантин точно или ещё под вопросом?

Пока нет. А там хтозна.
ЛАД
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