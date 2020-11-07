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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2131213221332134 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 55 Додано: Нед 08 лис, 2020 20:08 ЛАД написав: vetka написав: Так на следующих выходных уже будет карантин точно или ещё под вопросом? Так на следующих выходных уже будет карантин точно или ещё под вопросом?

Пока нет. А там хтозна. Пока нет. А там хтозна.

Спасибо Спасибо vetka Повідомлень: 6683 З нами з: 04.03.14 Подякував: 418 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 20:21 Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

https://news.rbc.ua/rus/society/uchenye-sprognozirovali-zabolevaemost-covid-1604852369.html

Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200. Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200. ЛАД 2 Повідомлень: 17550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4578 раз. Подякували: 4274 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 21:33 ЛАД написав: Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

https://news.rbc.ua/rus/society/uchenye-sprognozirovali-zabolevaemost-covid-1604852369.html

Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200. Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200.



честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3573 З нами з: 14.03.06 Подякував: 237 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2131213221332134 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7279 1674632

Дед Мороз Суб 07 лис, 2020 01:41