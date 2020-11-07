Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.
Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.
честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California