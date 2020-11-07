Спасибо
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:08
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:21
Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200.
Додано: Нед 08 лис, 2020 21:33
честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:14
На днях в разговоре с турагентом узнала, что купить отрицательный тест для полета за границу можно за 400 грн ничего не здавая.На мою резко отрицательную реакцию она замяла тему "да-да,конечно, я тоже думаю что это свинство".Теперь понимаю,что в самолете с "типа протестированными" людьми может оказаться куча вирусных.
Додано: Нед 08 лис, 2020 22:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Те, кто болеет легко, клали на тесты, изоляцию и маски. Бродят, заражая остальных в лучших традициях менталитета. Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла.
Официальную "статистику" не понятно как интерпретироввть. Весной, когда официально было 100 чел, фактически были тысячи в день. Сегодня не 10 тысяч, а как минимум 30. Какой же тогда процент смертности?
Додано: Нед 08 лис, 2020 23:14
Хоть какая-то польза от короны: раньше от воспаления легких в год умирало тыщи и никого это не волновало, а теперь шанс выжить гораздо больше.
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