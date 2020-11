Додано: Нед 08 лис, 2020 21:33

ЛАД написав: Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

https://news.rbc.ua/rus/society/uchenye-sprognozirovali-zabolevaemost-covid-1604852369.html

Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200. Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200.



честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных

