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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2131213221332134

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:08

  ЛАД написав:
  vetka написав:Так на следующих выходных уже будет карантин точно или ещё под вопросом?

Пока нет. А там хтозна.

Спасибо
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 20:21

Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

https://news.rbc.ua/rus/society/uchenye-sprognozirovali-zabolevaemost-covid-1604852369.html
Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 21:33

  ЛАД написав:
Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

https://news.rbc.ua/rus/society/uchenye-sprognozirovali-zabolevaemost-covid-1604852369.html
Прогноз достаточно скромный, особенно по летальности. Фактически прогнозируют отсутствие роста летальности с учётом того, что уже 4 дня она была 190-200.


честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:14

На днях в разговоре с турагентом узнала, что купить отрицательный тест для полета за границу можно за 400 грн ничего не здавая.На мою резко отрицательную реакцию она замяла тему "да-да,конечно, я тоже думаю что это свинство".Теперь понимаю,что в самолете с "типа протестированными" людьми может оказаться куча вирусных.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Те, кто болеет легко, клали на тесты, изоляцию и маски. Бродят, заражая остальных в лучших традициях менталитета. Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла.
Официальную "статистику" не понятно как интерпретироввть. Весной, когда официально было 100 чел, фактически были тысячи в день. Сегодня не 10 тысяч, а как минимум 30. Какой же тогда процент смертности?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:14

  vitaliian написав:Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.

Хоть какая-то польза от короны: раньше от воспаления легких в год умирало тыщи и никого это не волновало, а теперь шанс выжить гораздо больше.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.

Хоть какая-то польза от короны: раньше от воспаления легких в год умирало тыщи и никого это не волновало, а теперь шанс выжить гораздо больше.

а еще есть шанс что повезет тем у кого есть теща :))) да это черный ой афроамериканский юмор
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:25

  adeges написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Это самое логичное, что можно было придумать, с учётом нулевой смертности в студенческом возрасте от короны. Ещё и боевое крещение, чтоб не боялись умирающих и при них умерших


пруф нулевой смертности в студенческом возрасте (17-23) можно?

Украинской статистике верить - себя не уважать
Можно глянуть статы по Италии и США. В обоих случаях 0.0%
Исключения всегда будут. Этого не избежать. Но, если вероятность смерти меньше, чем 1 к 1000, этого вполне достаточно.
Зображення
Зображення
https://www.statista.com/statistics/110 ... oup-italy/
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covi ... #AgeAndSex
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