Додано: Пон 09 лис, 2020 01:30

Как это напоминает расчёт для меня налога к возврату 4 года назад.



Меня пригласили приехать в налоговую и говорят, шо то у нас не получается ваша сумма. Посадили в комнату меня мой инспектор и пошла к коллегам - пересчитывать. Возвращается через 15 минут говорит ну как не считали - не получается.



Я говорю давайте сходим вместе посчитаем. Сидят в комнате тои красавицы с двумя калькуляторами, кнопки нажимают, мне показывают. Я тоже взял калькулятор - нажимаю - а у меня другой результат. Смотрю я внимательно на их калькулятор и вижу, что стоит в нем переключатель разрядов на двух знаках после запятой. А мой - на пяти.



Хотели меня на 700 грн нагреть.



Так и со смертностью 0%.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California