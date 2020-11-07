Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.
Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.
честно говоря, как человек проработавший в свое время 4 года в науке, некоторым образом связанной с медициной, я крайне негативно отношусь к "нашим ученым" и их способности делать какие-либо обоснованные прогнозы. особенно учитывая количество нетестированных случаев и ложно негативных
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
На днях в разговоре с турагентом узнала, что купить отрицательный тест для полета за границу можно за 400 грн ничего не здавая.На мою резко отрицательную реакцию она замяла тему "да-да,конечно, я тоже думаю что это свинство".Теперь понимаю,что в самолете с "типа протестированными" людьми может оказаться куча вирусных.
Те, кто болеет легко, клали на тесты, изоляцию и маски. Бродят, заражая остальных в лучших традициях менталитета. Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла. Официальную "статистику" не понятно как интерпретироввть. Весной, когда официально было 100 чел, фактически были тысячи в день. Сегодня не 10 тысяч, а как минимум 30. Какой же тогда процент смертности?
vitaliian написав:Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.
Хоть какая-то польза от короны: раньше от воспаления легких в год умирало тыщи и никого это не волновало, а теперь шанс выжить гораздо больше.
а еще есть шанс что повезет тем у кого есть теща )) да это черный ой афроамериканский юмор
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Как это напоминает расчёт для меня налога к возврату 4 года назад.
Меня пригласили приехать в налоговую и говорят, шо то у нас не получается ваша сумма. Посадили в комнату меня мой инспектор и пошла к коллегам - пересчитывать. Возвращается через 15 минут говорит ну как не считали - не получается.
Я говорю давайте сходим вместе посчитаем. Сидят в комнате тои красавицы с двумя калькуляторами, кнопки нажимают, мне показывают. Я тоже взял калькулятор - нажимаю - а у меня другой результат. Смотрю я внимательно на их калькулятор и вижу, что стоит в нем переключатель разрядов на двух знаках после запятой. А мой - на пяти.
Хотели меня на 700 грн нагреть.
Так и со смертностью 0%.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Как это напоминает расчёт для меня налога к возврату 4 года назад.
Меня пригласили приехать в налоговую и говорят, шо то у нас не получается ваша сумма. Посадили в комнату меня мой инспектор и пошла к коллегам - пересчитывать. Возвращается через 15 минут говорит ну как не считали - не получается.
Я говорю давайте сходим вместе посчитаем. Сидят в комнате тои красавицы с двумя калькуляторами, кнопки нажимают, мне показывают. Я тоже взял калькулятор - нажимаю - а у меня другой результат. Смотрю я внимательно на их калькулятор и вижу, что стоит в нем переключатель разрядов на двух знаках после запятой. А мой - на пяти.
Хотели меня на 700 грн нагреть.
Так и со смертностью 0%.
Вы считаете, что лучше мобилизировать врачей вышедших на пенсию по возрасту? Или, всё-таки, тех, у кого, в случае заражения, шанс выжить 100.0%? Пусть, даже, эти 100.0% получаются после округления несчастных случаев