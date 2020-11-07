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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2132213321342135

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:43

  Бывалый написав:Минздрав дал номер телефона обычного киевлянина вместо справочной Минздрава по коронавирусу

https://ria-m.tv/news/216560/minzdrav_d ... irusu.html


Вчера вечером вирус уничтожил итоговый протокол одесской областной избирательной комиссии прямо перед объявлением итогов, в связи с этим объявление итогов перенесли на сегодня. Видите как важно соблюдать меры предосторожности :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:11

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Байден заявил, что он остановит эпидемию в США, не считаясь с затратами.
Интересно.
Традиционный мега-распил.
Распорядителем "короно-фонда" будет Хантер? :)
Дорвались до корыта

К вашему сведению, бюджет любого государства предназначен для того, чтобы его тратили :wink:
Для вас же (и для 99% участников этого форума) любые траты бюджета - это распил.
Психология "атлантов, расправивших плечи".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла.


Далеко не всі хворі заразні:
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/
Якщо дев'ять з десяти людей взагалі не передають вірус, а десятий передає його 20 людям, в середньому все одно буде 2.


Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я.

  freeze написав:А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины.
1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.


Смішно.
До речі, в Імперському коледжі в Лондоні було проведено ще одне цікаве дослідження. Серед 403 чоловік з діагностованим Covid-19 було зареєстровано більше випадків смерті у осіб з високим рівнем кортизолу. Стрес вбиває, тому якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, шукайте способи боротьби з ним. https://nv.ua/ukr/shopping/sport-i-hobb ... t=set_lang


Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:34

Сегодня Байден объявит свой "агрессивный" план по борьбе с коронавирусом.
Дело в том, что члены его таск форс считают, что затягивать нельзя. Трамп в ходе предвыборной компании всячески игнорировал угрозы и реальности, чем запустил ситуацию. А эта ситуация грозит тем, что в период инаугурации, т.е. 20 января 2021 года Америка будет на пике заболеваемости и надо будет предпринимать чрезвычайные действия в первый же день.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:37

  Бывалый написав:Минздрав дал номер телефона обычного киевлянина вместо справочной Минздрава по коронавирусу

https://ria-m.tv/news/216560/minzdrav_d ... irusu.html

В Минздрав дозвониться всегда было нетривиальной задачей. Либо не берут трубку, либо занято. А так, хоть какое-то разнообразие - чиновники от медицины дали людям шанс поговорить с живым человеком. Прогресс :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:58

  Ой+ написав:
  beee написав:Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла.


Далеко не всі хворі заразні:
Більшість людей з коронавірусом не поширюють його. https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/
Якщо дев'ять з десяти людей взагалі не передають вірус, а десятий передає його 20 людям, в середньому все одно буде 2.


Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я.

Последняя Ваша фраза верна, но первая нет. Во всяком случае, она никак не следует из статьи по ссылке.
О том, что "лише 2% людей були відповідальними за 20% передач" писали давно, но никто не утверждал, что это из-за того, что какие-то больные не заразны и не могут распространять вирус. Все объясняли большей или меньшей общественной активностью человека. Понятно, что домосед заразит намного меньше людей, чем любитель баров-клубов или общественный деятель/активист.


  freeze написав:А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины.
1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.

Смішно.
До речі, в Імперському коледжі в Лондоні було проведено ще одне цікаве дослідження. Серед 403 чоловік з діагностованим Covid-19 було зареєстровано більше випадків смерті у осіб з високим рівнем кортизолу. Стрес вбиває, тому якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, шукайте способи боротьби з ним. https://nv.ua/ukr/shopping/sport-i-hobb ... t=set_lang


Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом.

Вы правы. Стресс вреден для организма и опасен.
Но пофигизм при эпидемии не менее, а, возможно, и более опасен.
При этом, похоже, пофигистов гораздо больше. :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:23

.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.
.......
"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.

https://kurs.com.ua/novost/237196-uzi-vijavljaet-covid-19-luchshe-chem-rentgen
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:36

...иммунитет к болезни вырабатывается чрезвычайно неустойчивый. А еще есть факты, которые свидетельствуют, что коронавирус не исчезает из организма после выздоровления, болезнь возвращается снова и снова.
.....
Кроме пораженных легких, больше всего от COVID-19 страдает головной мозг.
.....
коронавирус может пожизненно оставаться в организме и медленно уничтожать здоровье человека. Так, как это делает вирус гепатита "C" или ВИЧ-СПИДа. Правда, непонятно, где именно может скрываться болезнь.

https://coronavirus.tsn.ua/ru/coronavirus/povtornye-zarazheniya-i-zagadochnye-oslozhneniya-delayuschie-cheloveka-starshe-na-10-let-kakie-novye-lovushki-gotovit-koronavirus-1662904.html
Понятно, что статья не сильно научная, собраны разные не очень подтвержденные страхи. Но хорошо показывает, что и до сих пор наши знания о ковиде явно недостаточны.
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