Вчера вечером вирус уничтожил итоговый протокол одесской областной избирательной комиссии прямо перед объявлением итогов, в связи с этим объявление итогов перенесли на сегодня. Видите как важно соблюдать меры предосторожности
freeze написав:Байден заявил, что он остановит эпидемию в США, не считаясь с затратами. Интересно.
Традиционный мега-распил. Распорядителем "короно-фонда" будет Хантер? Дорвались до корыта
К вашему сведению, бюджет любого государства предназначен для того, чтобы его тратили Для вас же (и для 99% участников этого форума) любые траты бюджета - это распил. Психология "атлантов, расправивших плечи".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я.
freeze написав:А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины. 1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.
Смішно.
До речі, в Імперському коледжі в Лондоні було проведено ще одне цікаве дослідження. Серед 403 чоловік з діагностованим Covid-19 було зареєстровано більше випадків смерті у осіб з високим рівнем кортизолу. Стрес вбиває, тому якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, шукайте способи боротьби з ним. https://nv.ua/ukr/shopping/sport-i-hobb ... t=set_lang
Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом.
Сегодня Байден объявит свой "агрессивный" план по борьбе с коронавирусом. Дело в том, что члены его таск форс считают, что затягивать нельзя. Трамп в ходе предвыборной компании всячески игнорировал угрозы и реальности, чем запустил ситуацию. А эта ситуация грозит тем, что в период инаугурации, т.е. 20 января 2021 года Америка будет на пике заболеваемости и надо будет предпринимать чрезвычайные действия в первый же день.
В Минздрав дозвониться всегда было нетривиальной задачей. Либо не берут трубку, либо занято. А так, хоть какое-то разнообразие - чиновники от медицины дали людям шанс поговорить с живым человеком. Прогресс
Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я.
Последняя Ваша фраза верна, но первая нет. Во всяком случае, она никак не следует из статьи по ссылке. О том, что "лише 2% людей були відповідальними за 20% передач" писали давно, но никто не утверждал, что это из-за того, что какие-то больные не заразны и не могут распространять вирус. Все объясняли большей или меньшей общественной активностью человека. Понятно, что домосед заразит намного меньше людей, чем любитель баров-клубов или общественный деятель/активист.
freeze написав:А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины. 1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.
Смішно.
До речі, в Імперському коледжі в Лондоні було проведено ще одне цікаве дослідження. Серед 403 чоловік з діагностованим Covid-19 було зареєстровано більше випадків смерті у осіб з високим рівнем кортизолу. Стрес вбиває, тому якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, шукайте способи боротьби з ним. https://nv.ua/ukr/shopping/sport-i-hobb ... t=set_lang
Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом.
Вы правы. Стресс вреден для организма и опасен. Но пофигизм при эпидемии не менее, а, возможно, и более опасен. При этом, похоже, пофигистов гораздо больше.
.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки. ....... "Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.
...иммунитет к болезни вырабатывается чрезвычайно неустойчивый. А еще есть факты, которые свидетельствуют, что коронавирус не исчезает из организма после выздоровления, болезнь возвращается снова и снова. ..... Кроме пораженных легких, больше всего от COVID-19 страдает головной мозг. ..... коронавирус может пожизненно оставаться в организме и медленно уничтожать здоровье человека. Так, как это делает вирус гепатита "C" или ВИЧ-СПИДа. Правда, непонятно, где именно может скрываться болезнь.