Додано: Пон 09 лис, 2020 10:58

Ой+ написав: beee написав: Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла. Пр словам самих докторов, если в семье один ковидный, то остальных членов даже не тестируют- нет смысла.



Далеко не всі хворі заразні:

https://life.pravda.com.ua/health/2020/06/30/241507/

Якщо дев'ять з десяти людей взагалі не передають вірус, а десятий передає його 20 людям, в середньому все одно буде 2. Більшість людей з коронавірусом не поширюють його.Якщо дев'ять з десяти людей взагалі не передають вірус, а десятий передає його 20 людям, в середньому все одно буде 2.



Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я. Далеко не всі хворі заразні:Тому один хворий в сім'ї не означає, що хвора сім'я.

freeze написав: А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины.

1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности. А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины.1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.

Смішно.

https://nv.ua/ukr/shopping/sport-i-hobb ... t=set_lang До речі, в Імперському коледжі в Лондоні було проведено ще одне цікаве дослідження. Серед 403 чоловік з діагностованим Covid-19 було зареєстровано більше випадків смерті у осіб з високим рівнем кортизолу. Стрес вбиває, тому якщо ви турбуєтеся про своє здоров’я, шукайте способи боротьби з ним.



Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом. Смішно.Страх перед ковідом чи то перед локдауном, як Ви десь писали, може підірвати здоров'я і без ковіду або добити з ковідом.

Последняя Ваша фраза верна, но первая нет. Во всяком случае, она никак не следует из статьи по ссылке.О том, что "лише 2% людей були відповідальними за 20% передач" писали давно, но никто не утверждал, что это из-за того, что какие-то больные не заразны и не могут распространять вирус. Все объясняли большей или меньшей общественной активностью человека. Понятно, что домосед заразит намного меньше людей, чем любитель баров-клубов или общественный деятель/активист.Вы правы. Стресс вреден для организма и опасен.Но пофигизм при эпидемии не менее, а, возможно, и более опасен.При этом, похоже, пофигистов гораздо больше.