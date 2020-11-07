Uppi написав:

Истерия нарастает . Жалко осознавать , что СМИ смогли так одурашить ранее не самое необразованное население .Итак по порядку . Карантин не может длится более двух недель . Это уже не карантин , а способ изменения реальности .Вирус есть , но он не опаснее нового штамма ГРИППА .Пандемии нет так как ни кто не понимает при каких показателях она вводится. Пандемия нагнетается СМИ , но после выключениятрансляции президента Трампа эти СМИ в топку .Конткретно по этой болячке .Маски не спасают.Больной должен сидеть дома . Здоровые больше гулять и меньше смотреть телевизор.Нужно за бюджетные деньги витаминизировать хотя бы группы риска. Витамины C, D3 .Подключать в больницах кислород к существующим койкам .Наладить производсво кислородных концетраторов , продавать в аптеках кислородные подушки.Отменить тестирование , смысл его вообще не понятен .Тем кто курит бросить эту привычку .