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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2134213521362137>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 11:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Все остальные - рестораны, кафе и другие - только на вынос.

Это конечно убережет клиентов ресторанов, кафе и прочего от больного повара, официанта и курьера. Особенно от курьера которго нет в привычной пищевой цепочке ресторанов и кафе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:04

  ЛАД написав:
.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.
"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.

https://kurs.com.ua/novost/237196-uzi-vijavljaet-covid-19-luchshe-chem-rentgen

Честно говоря, первый раз слышу про действенность УЗИ в этом случае.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:11

  ЛАД написав: Последняя Ваша фраза верна, но первая нет. Во всяком случае, она никак не следует из статьи по ссылке.
О том, что "лише 2% людей були відповідальними за 20% передач" писали давно, но никто не утверждал, что это из-за того, что какие-то больные не заразны и не могут распространять вирус. Все объясняли большей или меньшей общественной активностью человека. Понятно, что домосед заразит намного меньше людей, чем любитель баров-клубов или общественный деятель/активист.

Читал, что больной наиболее заразен в первые дни развития болезни, когда явных симптомов нет (могут и не появиться). Когда же дело доходит до вирусной пневмонии, заразиться от него почти невозможно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:11

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки.
"Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.

https://kurs.com.ua/novost/237196-uzi-vijavljaet-covid-19-luchshe-chem-rentgen

Честно говоря, первый раз слышу про действенность УЗИ в этом случае.

По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов.
Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:25

  antey1969 написав:По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов.
Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.

20 % это уже весьма серьезное поражение. Дожидаться такого состояния, чтобы быть диагностированным УЗИ ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:29

  Ой+ написав:......
Учені проаналізували близько 85 тисяч підтверджених випадків зараження COVID-19 серед 575 тисяч жителів на південному сході Індії, щоб відстежити можливі шляхи поширення інфекції.
Виявилося, що 71 відсоток заражених людей не передавав вірус через контакти з іншими людьми, але на вісім відсотків інфікованих припадали 60 відсотків нових випадків зараження. https://chasdiy.org/news/ale-sami-ne-za ... id-19.html


В мене в сім'ї від мене ніхто не набрався, а це ще 4 особи, хоча ізоляції практично не було.

Тоже знаю аналогичные случаи. Правда, не настолько "чистые" - кто-то в семье заражался, кто-то нет. Но это не доказывает, что есть люди (причём большинство!), не способные заражать.
Источник, который Вы привели, не особо авторитетный.
Там есть и такое:
Однак діти й молоді люди, на частку яких припадає третина випадків COVID-19, виявилися особливо важливі для передавання вірусу серед населення.
...
Більш того, у дітей молодше 17 років найменше шансів померти від хвороби, але вони можуть передавати вірус так само легко, як і решта населення.

Как-то гораздо чаще встречал утверждения, что дети практически не распространяют ковид. Особенно до 10 лет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:08

  tumos написав:
  antey1969 написав:По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов.
Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.

20 % это уже весьма серьезное поражение. Дожидаться такого состояния, чтобы быть диагностированным УЗИ ?

Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:09

  Uppi написав:Конткретно по этой болячке .
Маски не спасают.


Расскажите это китайцам, Тайваню, Гонконгу и тд, которые прямо в масках ржут над европейскими причитаниями по локдаунам, по росту заболеваемости и тд, практически забыв про коронавирус.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:15

Uppi
С Вашим бредом спорить не хочется да и бессмысленно.
Есть абсолютно верные и в то же время абсолютно тривиальные утверждения.
Есть совершенно верные посылки, из которых делается совершенно неверные выводы.
Есть утверждения, просто взятые с потолка.

P.s. Всё же интересно, Вам за такие посты платят или это "по зову души"? :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:17

  Uppi написав:Истерия нарастает . Жалко осознавать , что СМИ смогли так одурашить ранее не самое необразованное население .
Итак по порядку . Карантин не может длится более двух недель . Это уже не карантин , а способ изменения реальности .
Вирус есть , но он не опаснее нового штамма ГРИППА .
Пандемии нет так как ни кто не понимает при каких показателях она вводится. Пандемия нагнетается СМИ , но после выключения
трансляции президента Трампа эти СМИ в топку .
Конткретно по этой болячке .
Маски не спасают.
Больной должен сидеть дома . Здоровые больше гулять и меньше смотреть телевизор.
Нужно за бюджетные деньги витаминизировать хотя бы группы риска. Витамины C, D3 .
Подключать в больницах кислород к существующим койкам .
Наладить производсво кислородных концетраторов , продавать в аптеках кислородные подушки.
Отменить тестирование , смысл его вообще не понятен .
Тем кто курит бросить эту привычку .

1) Коронавирус опаснее. Если бы у нас на лечение гриппа выделяли столько средств, сколько на ковидарии, смертность от него упала бы на порядок.
2) Маски не спасают, но уменьшают вероятность заражения на порядок и скорость распространения в разы.
3) С кислородом в больницах согласен, с концентраторами тоже.
4) По факту, никакого карантина у нас нет. Не бывает карантина выходного дня - он либо есть, либо его нет. Карантин был в Китае, карантинные меры есть в Сингапуре. По сути, мы имеем не карантин, а фикцию.
antey1969
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