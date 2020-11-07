.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки. "Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.
Честно говоря, первый раз слышу про действенность УЗИ в этом случае.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
ЛАД написав: Последняя Ваша фраза верна, но первая нет. Во всяком случае, она никак не следует из статьи по ссылке. О том, что "лише 2% людей були відповідальними за 20% передач" писали давно, но никто не утверждал, что это из-за того, что какие-то больные не заразны и не могут распространять вирус. Все объясняли большей или меньшей общественной активностью человека. Понятно, что домосед заразит намного меньше людей, чем любитель баров-клубов или общественный деятель/активист.
Читал, что больной наиболее заразен в первые дни развития болезни, когда явных симптомов нет (могут и не появиться). Когда же дело доходит до вирусной пневмонии, заразиться от него почти невозможно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
.Для диагностики пневмонии, вызванной коронавирусом, в отделениях медицинской помощи лучше использовать УЗИ легких, чем рентген грудной клетки. "Окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Показано, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография – 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена", – подчеркнула врач.
Честно говоря, первый раз слышу про действенность УЗИ в этом случае.
По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов. Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.
antey1969 написав:По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов. Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.
20 % это уже весьма серьезное поражение. Дожидаться такого состояния, чтобы быть диагностированным УЗИ ?
Учені проаналізували близько 85 тисяч підтверджених випадків зараження COVID-19 серед 575 тисяч жителів на південному сході Індії, щоб відстежити можливі шляхи поширення інфекції. Виявилося, що 71 відсоток заражених людей не передавав вірус через контакти з іншими людьми, але на вісім відсотків інфікованих припадали 60 відсотків нових випадків зараження. https://chasdiy.org/news/ale-sami-ne-za ... id-19.html
В мене в сім'ї від мене ніхто не набрався, а це ще 4 особи, хоча ізоляції практично не було.
Тоже знаю аналогичные случаи. Правда, не настолько "чистые" - кто-то в семье заражался, кто-то нет. Но это не доказывает, что есть люди (причём большинство!), не способные заражать. Источник, который Вы привели, не особо авторитетный. Там есть и такое:
Однак діти й молоді люди, на частку яких припадає третина випадків COVID-19, виявилися особливо важливі для передавання вірусу серед населення. ... Більш того, у дітей молодше 17 років найменше шансів померти від хвороби, але вони можуть передавати вірус так само легко, як і решта населення.
Как-то гораздо чаще встречал утверждения, что дети практически не распространяют ковид. Особенно до 10 лет.
antey1969 написав:По УЗИ для диагностики Ковида в мире давно есть протоколы. Этот вопрос разбирался еще на мартовских конференциях для специалистов. Опытный узист может вполне уверенно диагностировать Ковид при поражении от 20% легких.
20 % это уже весьма серьезное поражение. Дожидаться такого состояния, чтобы быть диагностированным УЗИ ?
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально. Чуть ли не ранее выявление получается. Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Uppi С Вашим бредом спорить не хочется да и бессмысленно. Есть абсолютно верные и в то же время абсолютно тривиальные утверждения. Есть совершенно верные посылки, из которых делается совершенно неверные выводы. Есть утверждения, просто взятые с потолка.
P.s. Всё же интересно, Вам за такие посты платят или это "по зову души"?
Uppi написав:Истерия нарастает . Жалко осознавать , что СМИ смогли так одурашить ранее не самое необразованное население . Итак по порядку . Карантин не может длится более двух недель . Это уже не карантин , а способ изменения реальности . Вирус есть , но он не опаснее нового штамма ГРИППА . Пандемии нет так как ни кто не понимает при каких показателях она вводится. Пандемия нагнетается СМИ , но после выключения трансляции президента Трампа эти СМИ в топку . Конткретно по этой болячке . Маски не спасают. Больной должен сидеть дома . Здоровые больше гулять и меньше смотреть телевизор. Нужно за бюджетные деньги витаминизировать хотя бы группы риска. Витамины C, D3 . Подключать в больницах кислород к существующим койкам . Наладить производсво кислородных концетраторов , продавать в аптеках кислородные подушки. Отменить тестирование , смысл его вообще не понятен . Тем кто курит бросить эту привычку .
1) Коронавирус опаснее. Если бы у нас на лечение гриппа выделяли столько средств, сколько на ковидарии, смертность от него упала бы на порядок. 2) Маски не спасают, но уменьшают вероятность заражения на порядок и скорость распространения в разы. 3) С кислородом в больницах согласен, с концентраторами тоже. 4) По факту, никакого карантина у нас нет. Не бывает карантина выходного дня - он либо есть, либо его нет. Карантин был в Китае, карантинные меры есть в Сингапуре. По сути, мы имеем не карантин, а фикцию.