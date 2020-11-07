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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:20

  antey1969 написав:......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:30

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).

Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  antey1969 написав:......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).

Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
И все же если можно обойтись без КТ, лучше обойтись без КТ, имхо. Если правильно помню, при КТ вы получаете около 7 мЗв, для сравнения при рентгене - около 0,02 мЗв. Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 13:37

  antey1969 написав:..... Каждый день - зачем?
...

Ну, не каждый день. Через день-два-три.
Не знаю, динамику смотреть не нужно?
Или для этого достаточно наблюдения за симптомами?
ЛАД
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