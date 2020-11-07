Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2134213521362137 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 23% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 52% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 56 Додано: Пон 09 лис, 2020 13:20 antey1969 написав: ......

Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.

Чуть ли не ранее выявление получается.

Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что. ......Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.Чуть ли не ранее выявление получается.Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.

( Это, скорее, не утверждение, а вопрос). Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.( Это, скорее, не утверждение, а вопрос). ЛАД 2 Повідомлень: 17557 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 13:30 ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.

Чуть ли не ранее выявление получается.

Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что. ......Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.Чуть ли не ранее выявление получается.Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.

( Это, скорее, не утверждение, а вопрос). Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).

Нужен хороший узист.

В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?

В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.

На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов Нужен хороший узист.В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов antey1969 1

Повідомлень: 10119 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1228 раз. Подякували: 2853 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 13:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав: ......

Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.

Чуть ли не ранее выявление получается.

Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что. ......Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.Чуть ли не ранее выявление получается.Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.

Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.

( Это, скорее, не утверждение, а вопрос). Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).

Нужен хороший узист.

В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?

В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.

На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов Нужен хороший узист.В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов И все же если можно обойтись без КТ, лучше обойтись без КТ, имхо. Если правильно помню, при КТ вы получаете около 7 мЗв, для сравнения при рентгене - около 0,02 мЗв. Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал. И все же если можно обойтись без КТ, лучше обойтись без КТ, имхо. Если правильно помню, при КТ вы получаете около 7 мЗв, для сравнения при рентгене - около 0,02 мЗв. Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал. Faceless

Модератор Повідомлень: 28052 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1182 раз. Подякували: 6739 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лис, 2020 13:37 antey1969 написав: ..... Каждый день - зачем?

... ..... Каждый день - зачем?...

Ну, не каждый день. Через день-два-три.

Не знаю, динамику смотреть не нужно?

Или для этого достаточно наблюдения за симптомами? Ну, не каждый день. Через день-два-три.Не знаю, динамику смотреть не нужно?Или для этого достаточно наблюдения за симптомами? ЛАД 2 Повідомлень: 17557 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4579 раз. Подякували: 4275 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2134213521362137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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