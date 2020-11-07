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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:20
antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
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ЛАД
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:30
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
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antey1969
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:36
antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
И все же если можно обойтись без КТ, лучше обойтись без КТ, имхо. Если правильно помню, при КТ вы получаете около 7 мЗв, для сравнения при рентгене - около 0,02 мЗв. Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:37
antey1969 написав:
..... Каждый день - зачем?
...
Ну, не каждый день. Через день-два-три.
Не знаю, динамику смотреть не нужно?
Или для этого достаточно наблюдения за симптомами?
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ЛАД
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