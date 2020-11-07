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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 13:20
antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:30
ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
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antey1969
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:36
antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969 написав:
......
Поражение атипичное. При 20% у ковидных все с сатурацией обычно нормально.
Чуть ли не ранее выявление получается.
Но мы ведь о ситуации, когда нет КТ. Рентген - мало информативен, на слух - неясно. В этом случае выявление ковидной пневмонии по УЗИ - уже кое что.
Возможно, имеет смысл и для текущего контроля больного. Делать рентген несколько раз как-то не хочется. КТ тоже, да и дороговато. УЗИ можно делать хоть через день.
( Это, скорее, не утверждение, а вопрос).
Нужен хороший узист.
В "зебре" характерное коронавирусное поражение легких нужно еще уметь рассмотреть. КТ банально быстрее и эффективнее. Каждый день - зачем?
В Африке узист - это выход, у нас достаточно КТ-оборудованияв в стране.
На периферии можно было бы узить, но там нет высококлассных узистов
И все же если можно обойтись без КТ, лучше обойтись без КТ, имхо. Если правильно помню, при КТ вы получаете около 7 мЗв, для сравнения при рентгене - около 0,02 мЗв. Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:37
antey1969 написав:
..... Каждый день - зачем?
...
Ну, не каждый день. Через день-два-три.
Не знаю, динамику смотреть не нужно?
Или для этого достаточно наблюдения за симптомами?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:47
По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать .
Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .
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Uppi
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:49
Faceless написав:
Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.
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tumos
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:53
tumos написав: Faceless написав:
Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.
Насколько знаю, есть принятые во всем цивилизованном мире протоколы, и по ним как раз обходятся УЗИ.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 13:56
tumos написав: Faceless написав:
Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.
Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки.
Потом уже проверяют на КТ.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:00
Uppi написав:
По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать .
Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .
Где взять данные по гриппу? Там же и по ковиду.
"Репрессивные меры" сегодня в Украине это маски и запрет развлекаловок? Жуткие репрессии! Как жить, не представляю!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:08
ЛАД написав:
Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки.
Потом уже проверяют на КТ.
Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?
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tumos
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