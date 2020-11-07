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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2135213621372138

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:17

  ЛАД написав:
  Uppi написав:По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать .
Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .

Где взять данные по гриппу? Там же и по ковиду.

"Репрессивные меры" сегодня в Украине это маски и запрет развлекаловок? Жуткие репрессии! Как жить, не представляю!

Ну когда вас на 17000 грн оштрафуют , тогда и подумаете . Я вообще не понимаю зачем нужны все эти штрафы, народ перепуган и все ходят в масках .
Ну так приведите данные !!! Вместе и посчитаем .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:20

  tumos написав:
  ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. :) Потом уже проверяют на КТ.

Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?


Некоторые наши врачи утверждают, что надо думать о хорошем и ничего не бояться )))

Возможно купить пульсоксиметр, и пытливо наблюдать. Как только показания начнут падать, это будет свидетельствовать о прогрессирующей пневмонии, то вызывать скорую, упирая на симптом одышка и нехватка воздуха. Скорая по такому симптому и в доковидные времена выезжала без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:24

  Uppi написав:Ну когда вас на 17000 грн оштрафуют


Всё больше убеждаюсь, что вы не местная. У нас все знают, что сейчас штрафы сделали 170-255 грн.

  Uppi написав:Ну так приведите данные !!! Вместе и посчитаем .


Зайдите на сайт минздрава, там полно разных данных, почитайте, потом приведите свои данные, обсудим ваши источники и сравним.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Pfizer и BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний своей вакцины, ее регистрация ожидается уже в ноябре.

Они заявили, что вакцина показала эффективность в 90% случаев без серьезных претензий к безопасности.

Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести 50 млн доз своей вакцины в 2020 и до 1,3 млрд в 2021
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:12

  freeze написав:Возможно купить пульсоксиметр, и пытливо наблюдать. Как только показания начнут падать, это будет свидетельствовать о прогрессирующей пневмонии, то вызывать скорую, упирая на симптом одышка и нехватка воздуха. Скорая по такому симптому и в доковидные времена выезжала без проблем.


Ну да, довести состояние организма до сатурации 92 и меньше, затем бороться с последствиями. ) Вариант номер два. Ноги в руки и самостоятельно по центрам с КТ. Если в диагнозе пневмония, хоть понимаешь на каком свете.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:15

  tumos написав:
  ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. :) Потом уже проверяют на КТ.

Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?

Садиться на такси и ехать делать КТ самому. Спасение утопающих, ну вы в курсе.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

по поводу приезда скорой, один лайфхак, звоните и говорите, что "острый" живот, должны приехать.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:18

Все, якобы, новое - это не совсем забытое и немного усовершенствованное старое (Михаил Жванецкий, монолог "Турникеты", 1987 год):
https://www.youtube.com/watch?v=HSk8IzHpUm4
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23

  Starikan написав:Когда же дело доходит до вирусной пневмонии, заразиться от него почти невозможно.


Просто бред. Человек не заразен, когда в нем нет вируса. При вирусной пневмонии она 100% есть.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:31

  tumos написав:
  ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. :) Потом уже проверяют на КТ.

Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?


мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
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