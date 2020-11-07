Uppi написав:По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать . Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .
Где взять данные по гриппу? Там же и по ковиду.
"Репрессивные меры" сегодня в Украине это маски и запрет развлекаловок? Жуткие репрессии! Как жить, не представляю!
Ну когда вас на 17000 грн оштрафуют , тогда и подумаете . Я вообще не понимаю зачем нужны все эти штрафы, народ перепуган и все ходят в масках . Ну так приведите данные !!! Вместе и посчитаем .
ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. Потом уже проверяют на КТ.
Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?
Некоторые наши врачи утверждают, что надо думать о хорошем и ничего не бояться )))
Возможно купить пульсоксиметр, и пытливо наблюдать. Как только показания начнут падать, это будет свидетельствовать о прогрессирующей пневмонии, то вызывать скорую, упирая на симптом одышка и нехватка воздуха. Скорая по такому симптому и в доковидные времена выезжала без проблем.
freeze написав:Возможно купить пульсоксиметр, и пытливо наблюдать. Как только показания начнут падать, это будет свидетельствовать о прогрессирующей пневмонии, то вызывать скорую, упирая на симптом одышка и нехватка воздуха. Скорая по такому симптому и в доковидные времена выезжала без проблем.
Ну да, довести состояние организма до сатурации 92 и меньше, затем бороться с последствиями. ) Вариант номер два. Ноги в руки и самостоятельно по центрам с КТ. Если в диагнозе пневмония, хоть понимаешь на каком свете.
ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. Потом уже проверяют на КТ.
Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?
Садиться на такси и ехать делать КТ самому. Спасение утопающих, ну вы в курсе.
ЛАД написав:Как понимаю, на практике выявляют по появлению одышки. Потом уже проверяют на КТ.
Пневмония может протекать как при температуре 37.5 так и 39.5. Берем гнусный с точки зрения медицинской поддержки вариант с 37.5. Семейник домой не явится отдышку и хрипы не прослушает. Скорая на такую температуру с высокой степенью вероятности не прибудет и на КТ не заберет. Что делать больному ?
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California