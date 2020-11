Додано: Пон 09 лис, 2020 15:35

https://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/ ... eiZOb7HXSg



это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.



мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California