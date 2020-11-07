это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.
мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:35
Специально для людей в танке. С иллюстрациями и комментариям
это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.
мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В стране выросло количество потребления антибиотиков . Профилактическое применение антибиотиков увеличивает риск пневмонии в 6-9 раз . Вот вам и ответ почему так много пневмоний .
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:49
К чему приводит взгляд через окно Овертона
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:50
Достоверной статистики у нас нет - а "локдауны" есть. На чём они основаны?
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:56
Уже давно говорится, что применение антибиотиков "для профилактики" или "в любой непонятной ситуации" - приводит к тому, что появляются резистивные версии бактерий и вирусов, на которые уже ничего не действует.
Плюс, на людей, которые их принимают "в любой непонятной ситуации", - это тоже действует не лучшим образом
Но фармацевтическая мафия и "врачи" (продавцы-консультанты фарм.компаний) - будут настаивать, что "чем больше таблеток - тем лучше".
К антибиотикам - возьмите пробиотики.
Плюс витаминки.
И на всякий случай антигистамины. Они не помогут, и вообще нет показаний - но на всякий случай, вдруг у пациента есть аллергия, про которую он не знает
В итоге - от основной болезни - хорошо если один препарат. И к нему прицепом - вагон "биодобавок"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 09 лис, 2020 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:58
По второму пункту: настало время умирать от зубной боли и аппендицита (ну или ждать, пока ситуация не перейдёт в разряд "ургентных"):
Biden's Laptop Matters
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