RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2136213721382139

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:35

Специально для людей в танке. С иллюстрациями и комментариям

https://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/ ... eiZOb7HXSg

это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.

мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3578
З нами з: 14.03.06
Подякував: 237 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В стране выросло количество потребления антибиотиков . Профилактическое применение антибиотиков увеличивает риск пневмонии в 6-9 раз . Вот вам и ответ почему так много пневмоний .

Uppi
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.04.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:49

К чему приводит взгляд через окно Овертона

https://www.youtube.com/watch?v=UolYhTEZY5Q
https://www.youtube.com/watch?v=qlJPw5n60jM
Igneus
 
Повідомлень: 778
З нами з: 29.08.18
Подякував: 330 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:50

  Uppi написав:По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать .
Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .

Достоверной статистики у нас нет - а "локдауны" есть. На чём они основаны?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3467 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:56

  Uppi написав:В стране выросло количество потребления антибиотиков . Профилактическое применение антибиотиков увеличивает риск пневмонии в 6-9 раз . Вот вам и ответ почему так много пневмоний .


Уже давно говорится, что применение антибиотиков "для профилактики" или "в любой непонятной ситуации" - приводит к тому, что появляются резистивные версии бактерий и вирусов, на которые уже ничего не действует.
Плюс, на людей, которые их принимают "в любой непонятной ситуации", - это тоже действует не лучшим образом

Но фармацевтическая мафия и "врачи" (продавцы-консультанты фарм.компаний) - будут настаивать, что "чем больше таблеток - тем лучше".
К антибиотикам - возьмите пробиотики.
Плюс витаминки.
И на всякий случай антигистамины. Они не помогут, и вообще нет показаний - но на всякий случай, вдруг у пациента есть аллергия, про которую он не знает

В итоге - от основной болезни - хорошо если один препарат. И к нему прицепом - вагон "биодобавок"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 09 лис, 2020 17:02, всього редагувалось 2 разів.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3467 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:58

По второму пункту: настало время умирать от зубной боли и аппендицита (ну или ждать, пока ситуация не перейдёт в разряд "ургентных"):

Из новостей по карантину и по коронавирусу.

1. Степанов ещё раз заявил, что Минздрав выступает за введения карантина выходного дня с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника. Но решение об этом официальное ещё не принято. Не исключено, что будет принято на заседании правительства в среду. В таком случае карантин может быть введён уже с этой субботы.

2. Виктор Ляшко заявил, что с понедельника украинские больницы прекращают проводить плановые операции и переходят на лечение больных коронавирусом. Также будут проводиться экстренные операции.

https://t.me/stranaua/9319
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13193
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7319 раз.
Подякували: 3467 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2136213721382139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin, osafly, zРадио, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7279 1674858
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 01:41
Дед Мороз

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.