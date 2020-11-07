#Слухи Наш источник из Офиса Президента сообщает, что карантин выходного дня будет введен на постоянной основе. Это последняя надежда «замедлить» распространении коронавируса в стране. Источник поясняет, что сейчас об этом не сказали, так как это может спровоцировать негатив у владельцев торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, баров, ресторанов, кафе и театров и всех учреждениях развлекательной сферы, ведь запрещено будет проведение массовых мероприятий. Владельцы этого бизнеса уже выдвигают ультиматумы, что «пойдут на Киев» и устроят «голодный майдан». Следующий шаг это полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря.

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Наш источник из ОП сообщает, что в Офисе Президента не особо понравилось «заявление» замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, которая заявила, что члены комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к правительству с просьбой пересмотреть решение о закрытии учреждений культуры во время "карантина выходного дня", чтобы сохранить рабочие места.

Источник указывает, что сейчас на основании её заявления начнут «спекулировать» все, «карантин выходного дня» бьет по всем, особенно по мелкому бизнесу, который уже «умирает», а сколько людей будет уволено из-за массового банкротства мелкого и среднего бизнеса.

Источник дополняет, что Женя Кравчук настолько «глупа», что провоцирует «голодный майдан», ведь чем отличаются «творческие люди», которых уволят и которым не чем будет кормить своих детей от тех же поваров и официантов, которые будут уволены из-за падения прибыли и банкротства мелкого и среднего бизнеса.

Евгения Кравчук снова демонстрирует, что есть «избранные» у кого есть хорошее лобби в верхах и тех, кого приносят в «жертву».