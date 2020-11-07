Uppi написав:По поводу опасности коронавируса для этого нужны верные статистические данные . Вопрос где их взять ? А так приходится эмпирическим путем высчитывать . Карантина у нас нет , согласна на все 100% есть репрессивные меры со стороны государства . Что наталкивает на мысль для чего это все придумано .
Достоверной статистики у нас нет - а "локдауны" есть. На чём они основаны?
Uppi написав:В стране выросло количество потребления антибиотиков . Профилактическое применение антибиотиков увеличивает риск пневмонии в 6-9 раз . Вот вам и ответ почему так много пневмоний .
Уже давно говорится, что применение антибиотиков "для профилактики" или "в любой непонятной ситуации" - приводит к тому, что появляются резистивные версии бактерий и вирусов, на которые уже ничего не действует. Плюс, на людей, которые их принимают "в любой непонятной ситуации", - это тоже действует не лучшим образом
Но фармацевтическая мафия и "врачи" (продавцы-консультанты фарм.компаний) - будут настаивать, что "чем больше таблеток - тем лучше". К антибиотикам - возьмите пробиотики. Плюс витаминки. И на всякий случай антигистамины. Они не помогут, и вообще нет показаний - но на всякий случай, вдруг у пациента есть аллергия, про которую он не знает
В итоге - от основной болезни - хорошо если один препарат. И к нему прицепом - вагон "биодобавок"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 09 лис, 2020 17:02, всього редагувалось 2 разів.
По второму пункту: настало время умирать от зубной боли и аппендицита (ну или ждать, пока ситуация не перейдёт в разряд "ургентных"):
Из новостей по карантину и по коронавирусу.
1. Степанов ещё раз заявил, что Минздрав выступает за введения карантина выходного дня с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника. Но решение об этом официальное ещё не принято. Не исключено, что будет принято на заседании правительства в среду. В таком случае карантин может быть введён уже с этой субботы.
2. Виктор Ляшко заявил, что с понедельника украинские больницы прекращают проводить плановые операции и переходят на лечение больных коронавирусом. Также будут проводиться экстренные операции.
#Слухи Наш источник из Офиса Президента сообщает, что карантин выходного дня будет введен на постоянной основе. Это последняя надежда «замедлить» распространении коронавируса в стране. Источник поясняет, что сейчас об этом не сказали, так как это может спровоцировать негатив у владельцев торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, баров, ресторанов, кафе и театров и всех учреждениях развлекательной сферы, ведь запрещено будет проведение массовых мероприятий. Владельцы этого бизнеса уже выдвигают ультиматумы, что «пойдут на Киев» и устроят «голодный майдан». Следующий шаг это полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря.
#Слухи #Раскладка Наш источник из ОП сообщает, что в Офисе Президента не особо понравилось «заявление» замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, которая заявила, что члены комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к правительству с просьбой пересмотреть решение о закрытии учреждений культуры во время "карантина выходного дня", чтобы сохранить рабочие места. Источник указывает, что сейчас на основании её заявления начнут «спекулировать» все, «карантин выходного дня» бьет по всем, особенно по мелкому бизнесу, который уже «умирает», а сколько людей будет уволено из-за массового банкротства мелкого и среднего бизнеса. Источник дополняет, что Женя Кравчук настолько «глупа», что провоцирует «голодный майдан», ведь чем отличаются «творческие люди», которых уволят и которым не чем будет кормить своих детей от тех же поваров и официантов, которые будут уволены из-за падения прибыли и банкротства мелкого и среднего бизнеса. Евгения Кравчук снова демонстрирует, что есть «избранные» у кого есть хорошее лобби в верхах и тех, кого приносят в «жертву».
Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID19. І я теж це пройду. Все буде добре!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Uppi написав:В стране выросло количество потребления антибиотиков . Профилактическое применение антибиотиков увеличивает риск пневмонии в 6-9 раз . Вот вам и ответ почему так много пневмоний .
Нет здесь никакого ответа. Выросло количество потребления. Считали продажи в аптечных сетях ? Или это информация по использованию антибиотиков в больничной сети ? Откуда и какие значения именно о самостоятельном профилактическом применении антибиотиков гражданами в качестве профилактики ? Вы в курсе, сколько человек диагностировали пневмонию путем КТ за свой счет, затем сообщили семейнику и он по телефону назначает антибиотики в таблетках или инъекциях ?