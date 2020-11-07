Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:49
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал «Стране», как протекает коронавирус у президента Владимира Зеленского.
По словам Подоляка, президент чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты. «Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно выходится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение", - прокомментировал Михаил Подоляк. По его словам, президент сдавал анализ на ковид в специальной лаборатории при ДУСе. Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил. Он утверждает, что сейчас самочувствие у него идеальное. «Сдаю тесты в связи с тем, что у нас есть заразившиеся, а я общаюсь с большим количеством людей. Периодически делаю тесты. Раз в неделю точно», - объяснил он.
Вирус, докажи что ты не тряпка!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:02
Руководитель Офиса президента Ермак заболел коронавирусом
Руководитель ОП уверяет, что будет работать в изоляции, в частности примет участие в видеоконференции советников лидеров стран "нормандского формата"
Шота кучно
Явно что-то нехорошее задумали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:04
adeges написав:
.....
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший?
Цены сейчас от 250 грн до ...
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:10
adeges написав:
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию
Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Faceless
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:15
Та да
Мэр Николаева тоже сегодня заявил, что заболел на Ковид.
fler
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:16
Faceless написав: adeges написав:
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию
Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Присоединяюсь к вопросу.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23
adeges написав:
https://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/2738634-echo/?fbclid=IwAR37-iOT3IhN_PPtxJd6daOa2ErznyrWcS_UJlDHUR-zGIBlfeiZOb7HXSg
это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.
мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах
А в базовых больницах людей принимают только по блату/ за деньги. Иначе найдут 100 причин, чтоб отправить лечиться домой.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 19:53
Объявивший о своей победе на президентских выборах Джо Байден представил свой план по борьбе с коронавирусом, в двух словах: защитные маски.
"Пожалуйста, носите маски. Для себя, для своих соседей. Маски – это не политическое заявление. Но это хороший старт, чтобы объединить нацию", - обратился Байден из Делавэра. "Сегодня я хочу сообщить всем: неважно, за кого вы голосовали, за что выступали до выборов, партия или точка зрения – неважно. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, просто если будем носить маски".
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:04
freeze написав:
Мы можем спасти десятки тысяч жизней, просто если будем носить маски
и чтоб свои уши от холода - заказал на осень-весну
https://abo.ua/golovnye-ubory-i-balaklavy/champion/
а чё,маска же))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:14
fler написав: Faceless написав: adeges написав:
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию
Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Присоединяюсь к вопросу.
Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
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