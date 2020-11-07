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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2138213921402141>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:49

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал «Стране», как протекает коронавирус у президента Владимира Зеленского.

По словам Подоляка, президент чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты.

«Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно выходится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение", - прокомментировал Михаил Подоляк.

По его словам, президент сдавал анализ на ковид в специальной лаборатории при ДУСе.

Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил. Он утверждает, что сейчас самочувствие у него идеальное.

«Сдаю тесты в связи с тем, что у нас есть заразившиеся, а я общаюсь с большим количеством людей. Периодически делаю тесты. Раз в неделю точно», - объяснил он.


Вирус, докажи что ты не тряпка!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Руководитель Офиса президента Ермак заболел коронавирусом
Руководитель ОП уверяет, что будет работать в изоляции, в частности примет участие в видеоконференции советников лидеров стран "нормандского формата"

Шота кучно
Явно что-то нехорошее задумали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:04

  adeges написав:.....
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре

Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший?
Цены сейчас от 250 грн до ...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию

Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:15

  pesikot написав:Руководитель Офиса президента Ермак заболел коронавирусом
Руководитель ОП уверяет, что будет работать в изоляции, в частности примет участие в видеоконференции советников лидеров стран "нормандского формата"

Шота кучно
Явно что-то нехорошее задумали

Та да :D Мэр Николаева тоже сегодня заявил, что заболел на Ковид.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:16

  Faceless написав:
  adeges написав:мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию

Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?

Присоединяюсь к вопросу.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:23

  adeges написав:https://echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/2738634-echo/?fbclid=IwAR37-iOT3IhN_PPtxJd6daOa2ErznyrWcS_UJlDHUR-zGIBlfeiZOb7HXSg

это в больнице, где людей постоянно спасают, и для этого есть деньги, и врачи, и желание. и то все хреново.

мне просто страшно представить себе, что происходит в "базовых" больницах в Киеве, не говоря уже о регионах

А в базовых больницах людей принимают только по блату/ за деньги. Иначе найдут 100 причин, чтоб отправить лечиться домой.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Объявивший о своей победе на президентских выборах Джо Байден представил свой план по борьбе с коронавирусом, в двух словах: защитные маски.

"Пожалуйста, носите маски. Для себя, для своих соседей. Маски – это не политическое заявление. Но это хороший старт, чтобы объединить нацию", - обратился Байден из Делавэра.

"Сегодня я хочу сообщить всем: неважно, за кого вы голосовали, за что выступали до выборов, партия или точка зрения – неважно. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, просто если будем носить маски".
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Мы можем спасти десятки тысяч жизней, просто если будем носить маски

и чтоб свои уши от холода - заказал на осень-весну https://abo.ua/golovnye-ubory-i-balaklavy/champion/
а чё,маска же))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:14

  fler написав:
  Faceless написав:
  adeges написав:мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию

Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?

Присоединяюсь к вопросу.


Критерий только один - он должен правильно показывать :)

Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
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