Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал «Стране», как протекает коронавирус у президента Владимира Зеленского.



По словам Подоляка, президент чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты.



«Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно выходится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение", - прокомментировал Михаил Подоляк.



По его словам, президент сдавал анализ на ковид в специальной лаборатории при ДУСе.



Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил. Он утверждает, что сейчас самочувствие у него идеальное.



«Сдаю тесты в связи с тем, что у нас есть заразившиеся, а я общаюсь с большим количеством людей. Периодически делаю тесты. Раз в неделю точно», - объяснил он.