Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:14
Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:16
Это тот кейс, когда вы против Байдена, но за ношение масок
Как-то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лікарі теж заражаються, хоч і ходять в скафандрах. Кором можна заразитись через замкову щілину, від сусіда. Вірус дірку завжди знайде, якщо кожен день зустрічатись з сотнями людей.
Маски знижують вірогідність, а не дають повний захист, як і вакцина. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это летние - они не согреют.
Такой надо:
ЗЫ Я пробовал одевать подшлемник вместо маски - очки запотевают точно также.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 09 лис, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.
Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:33
Эталоном будет подъем температуры, потеря обоняние,нехватка кислорода и отек легких и близкое знакомство с emergency medicine of Ukraine. Приятных впечатлений.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 09 лис, 2020 20:36
Вы не одиноки
Речниця президента України Юлія Мендель прокоментувала новину про захворювання В.Зеленського на коронавірус, через що виник скандал, і їй довелося виправляти свій пост у Facebook.
"На жаль... Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я", - написала Мендель.
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