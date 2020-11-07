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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:14

  Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной.
Когда же "страшный вирус" покажет свою силу?
А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".

Хватит кричать "волки-волки".

Болею за "команду вируса"

Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? :) И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая. :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:16

  freeze написав:Объявивший о своей победе на президентских выборах Джо Байден представил свой план по борьбе с коронавирусом, в двух словах: защитные маски.

"Пожалуйста, носите маски. Для себя, для своих соседей. Маски – это не политическое заявление. Но это хороший старт, чтобы объединить нацию", - обратился Байден из Делавэра.

"Сегодня я хочу сообщить всем: неважно, за кого вы голосовали, за что выступали до выборов, партия или точка зрения – неважно. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, просто если будем носить маски".

Это тот кейс, когда вы против Байдена, но за ношение масок
Как-то так :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? :) И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.

Лікарі теж заражаються, хоч і ходять в скафандрах. Кором можна заразитись через замкову щілину, від сусіда. Вірус дірку завжди знайде, якщо кожен день зустрічатись з сотнями людей.
Маски знижують вірогідність, а не дають повний захист, як і вакцина. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Мизантрóп написав:и чтоб свои уши от холода - заказал на осень-весну https://abo.ua/golovnye-ubory-i-balaklavy/champion/
а чё,маска же))

Это летние - они не согреют.
Такой надо: https://motostyle.ua/moto-podshlemnik-i ... yTEALw_wcB
:)

ЗЫ Я пробовал одевать подшлемник вместо маски - очки запотевают точно также.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 09 лис, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  fler написав:
  Faceless написав:Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?

Присоединяюсь к вопросу.


Критерий только один - он должен правильно показывать :)

Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).


Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.
Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:36

  Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной.
Когда же "страшный вирус" покажет свою силу?
А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".

Хватит кричать "волки-волки".

Болею за "команду вируса"

Вы не одиноки :D
Речниця президента України Юлія Мендель прокоментувала новину про захворювання В.Зеленського на коронавірус, через що виник скандал, і їй довелося виправляти свій пост у Facebook.
"На жаль... Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я", - написала Мендель.
Детальніше: https://www.unian.ua/politics/yuliya-me ... 12712.html
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:44

  adeges написав:
Критерий только один - он должен правильно показывать :)

Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).

Не могу Вас поддержать. Уже 6 месяцев, как я объявил торговую войну Китаю. Прекрасно обхожусь без китайских товаров. Портативный пульсоксиметр MEDICA+ Cardio Control 5.0 У меня этот.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:44

Юлия думала что то шутка для Квартала. А оказалось то пресс-релиз президента.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:48

  lapay написав:
  Пенсионер написав:Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? :) И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.

Лікарі теж заражаються, хоч і ходять в скафандрах. Кором можна заразитись через замкову щілину, від сусіда. Вірус дірку завжди знайде, якщо кожен день зустрічатись з сотнями людей.
Маски знижують вірогідність, а не дають повний захист, як і вакцина. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.

Ви мабудь лікарню тільки по телебаченню бачили.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Ви мабудь лікарню тільки по телебаченню бачили.

Та вірусів взагалі немає, це змова рептілоїдів, які маски і карантин?
Оце, приблизно, такий рівень аргументації ковідідіотів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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