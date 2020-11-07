Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной. Когда же "страшный вирус" покажет свою силу? А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".
Хватит кричать "волки-волки".
Болею за "команду вируса"
Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Пенсионер написав:Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Лікарі теж заражаються, хоч і ходять в скафандрах. Кором можна заразитись через замкову щілину, від сусіда. Вірус дірку завжди знайде, якщо кожен день зустрічатись з сотнями людей. Маски знижують вірогідність, а не дають повний захист, як і вакцина. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Faceless написав:Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Присоединяюсь к вопросу.
Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной. Когда же "страшный вирус" покажет свою силу? А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".
Хватит кричать "волки-волки".
Болею за "команду вируса"
Вы не одиноки Речниця президента України Юлія Мендель прокоментувала новину про захворювання В.Зеленського на коронавірус, через що виник скандал, і їй довелося виправляти свій пост у Facebook. "На жаль... Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я", - написала Мендель. Детальніше: https://www.unian.ua/politics/yuliya-me ... 12712.html
Пенсионер написав:Ну и как это они заразились? Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Лікарі теж заражаються, хоч і ходять в скафандрах. Кором можна заразитись через замкову щілину, від сусіда. Вірус дірку завжди знайде, якщо кожен день зустрічатись з сотнями людей. Маски знижують вірогідність, а не дають повний захист, як і вакцина. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.