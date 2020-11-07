adeges написав: Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.
Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.
Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав: ..... мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший? Цены сейчас от 250 грн до ...
Все они устроены абсолютно одинаково. Из 3-х купленных (в диапазоне 400-600) вскоре отказал один (что-то с монитором, то потухнет, то погаснет , какое-то мелькание цифр), вторым пользуюсь, третий (купленный одновременно с первым) забрал приятель, вроде работает.
Все немного разные по работе клавиши включения. Третий покупал на Али, 2 - на Розетке.
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