adeges написав: Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.
Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.
Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав: ..... мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший? Цены сейчас от 250 грн до ...
Все они устроены абсолютно одинаково. Из 3-х купленных (в диапазоне 400-600) вскоре отказал один (что-то с монитором, то потухнет, то погаснет , какое-то мелькание цифр), вторым пользуюсь, третий (купленный одновременно с первым) забрал приятель, вроде работает.
Все немного разные по работе клавиши включения. Третий покупал на Али, 2 - на Розетке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Да конечно, маски не помогают. Поэтому несколько наших знакомых докторов, принимают сотни ковидных больных и ещё ни разу не заразились. Да и они основную ставку на маски делают. Всё это ерунда. Маски для слабаков
Faceless написав:..... Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Присоединяюсь к вопросу.
Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
"Правильно" - формулировка нечёткая.
Должна быть достаточная точность измерения. Выбранный Вами имеет погрешность +-2%, т.е. при показаниях 95 реально может быть от 93 до 97. 97 - прекрасный результат, а 93 - уже можно вызывать скорую. Возможно, это достаточно, не знаю. Ещё неплохо, чтобы измерялся индекс перфузии. Но это не обязательно.
P.s. Кстати, у Medica-plus Cardio control 5.0, о котором писал Пенсионер, точность такая же. А вот у 7.0 точность +-1%.
Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной. Когда же "страшный вирус" покажет свою силу? А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".
Хватит кричать "волки-волки".
Болею за "команду вируса"
Уже много раз писали - у 80% проходит бессимптомно или в лёгкой форме, где-то всего у 5% в тяжелой, летальность в среднем возрасте очень невысокая. Так что Ваше "болеете", скорее всего, бесполезнода и вообще, не стоит выбирать такую команду. "Не рой яму другому ..."