Додано: Пон 09 лис, 2020 21:00

Faceless написав: adeges написав:

Критерий только один - он должен правильно показывать



Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва). Критерий только один - он должен правильно показыватьЯ сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).



Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.

Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный



Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.



Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.



Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California