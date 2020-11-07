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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 56
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
23%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:00

  Faceless написав:
adeges написав:
Критерий только один - он должен правильно показывать :)

Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).


Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.
Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный :)


Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.

Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.

Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:28

  ЛАД написав:
  adeges написав: .....
мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший?
Цены сейчас от 250 грн до ...

Все они устроены абсолютно одинаково.
Из 3-х купленных (в диапазоне 400-600) вскоре отказал один (что-то с монитором, то потухнет, то погаснет :wink: , какое-то мелькание цифр), вторым пользуюсь, третий (купленный одновременно с первым) забрал приятель, вроде работает.

Все немного разные по работе клавиши включения.
Третий покупал на Али, 2 - на Розетке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:47

  lapay написав:
  Пенсионер написав:Ви мабудь лікарню тільки по телебаченню бачили.

Та вірусів взагалі немає, це змова рептілоїдів, які маски і карантин?
Оце, приблизно, такий рівень аргументації ковідідіотів.

Отокої, вірусів взагалі нема? А чим же я тоді в квітні перехворів? Ще забули написати що Земля пласка. Зазвичай як аргумент проходить. :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Пенсионер написав:Отокої, вірусів взагалі нема? А чим же я тоді в квітні перехворів?

Приступ хитрощів, звичайний грип, максимум. Адже проти грипу масок не треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:15

Да конечно, маски не помогают. Поэтому несколько наших знакомых докторов, принимают сотни ковидных больных и ещё ни разу не заразились. Да и они основную ставку на маски делают.
Всё это ерунда. Маски для слабаков
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как сказал один доктор, не вирус,а ваше сознание должно мутировать в принятии новой реальности. А сегодня десятки постов про заговор, про исцеление коронабесия крестом и иконой
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:49

  beee написав:Как сказал один доктор, не вирус,а ваше сознание должно мутировать в принятии новой реальности. А сегодня десятки постов про заговор, про исцеление коронабесия крестом и иконой

Только жертвоприношение Пфайзеру и АстраЗенеке могут нас спасти :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:11

  adeges написав:
  fler написав:
  Faceless написав:.....
Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?

Присоединяюсь к вопросу.


Критерий только один - он должен правильно показывать :)

Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).

"Правильно" - формулировка нечёткая.

Должна быть достаточная точность измерения.
Выбранный Вами имеет погрешность +-2%, т.е. при показаниях 95 реально может быть от 93 до 97. 97 - прекрасный результат, а 93 - уже можно вызывать скорую.
Возможно, это достаточно, не знаю.
Ещё неплохо, чтобы измерялся индекс перфузии. Но это не обязательно.

P.s. Кстати, у Medica-plus Cardio control 5.0, о котором писал Пенсионер, точность такая же. А вот у 7.0 точность +-1%.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:43

  Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной.
Когда же "страшный вирус" покажет свою силу?
А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".

Хватит кричать "волки-волки".

Болею за "команду вируса"

Уже много раз писали - у 80% проходит бессимптомно или в лёгкой форме, где-то всего у 5% в тяжелой, летальность в среднем возрасте очень невысокая.
Так что Ваше "болеете", скорее всего, бесполезнода и вообще, не стоит выбирать такую команду. "Не рой яму другому ..."
ЛАД
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