adeges написав: Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
Ну чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять. Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный
Все что я видел в этой категории на Али выглядело довольно мусорно.
Формально не важно насколько точно показывают базовые значения ( в состоянии условного здоровья). Важно изменение в случае болезни. Здесь конечно тоже могут быть нюансы.
Но в целом правило чем дороже тем лучше еще никто не отменял
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав: ..... мерять хорошим пульсоксиметром сатурацию. это нужно делать при любой температуре
Кажется, уже спрашивал - какой пульсоксиметр хороший? Цены сейчас от 250 грн до ...
Все они устроены абсолютно одинаково. Из 3-х купленных (в диапазоне 400-600) вскоре отказал один (что-то с монитором, то потухнет, то погаснет , какое-то мелькание цифр), вторым пользуюсь, третий (купленный одновременно с первым) забрал приятель, вроде работает.
Все немного разные по работе клавиши включения. Третий покупал на Али, 2 - на Розетке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Да конечно, маски не помогают. Поэтому несколько наших знакомых докторов, принимают сотни ковидных больных и ещё ни разу не заразились. Да и они основную ставку на маски делают. Всё это ерунда. Маски для слабаков
Faceless написав:..... Кстати, не подскажете, какие критерии "хорошего"?
Присоединяюсь к вопросу.
Критерий только один - он должен правильно показывать
Я сегодня заказал на Розетке вот такой Jziki jzk-302. 2 недели назад он стоил 1299 грн. Сегодня - 650. Мелочь, а приятно. И коробка у него солидная, а не мусорная. И 24 позитивных (в основном отзыва).
"Правильно" - формулировка нечёткая.
Должна быть достаточная точность измерения. Выбранный Вами имеет погрешность +-2%, т.е. при показаниях 95 реально может быть от 93 до 97. 97 - прекрасный результат, а 93 - уже можно вызывать скорую. Возможно, это достаточно, не знаю. Ещё неплохо, чтобы измерялся индекс перфузии. Но это не обязательно.
P.s. Кстати, у Medica-plus Cardio control 5.0, о котором писал Пенсионер, точность такая же. А вот у 7.0 точность +-1%.
Вкладчик1234 написав:Зеленский и Ермак с короной. Когда же "страшный вирус" покажет свою силу? А то, всё как "птн, который вот-вот нападьот".
Хватит кричать "волки-волки".
Болею за "команду вируса"
Уже много раз писали - у 80% проходит бессимптомно или в лёгкой форме, где-то всего у 5% в тяжелой, летальность в среднем возрасте очень невысокая. Так что Ваше "болеете", скорее всего, бесполезно. Да и вообще, не стоит выбирать такую команду. "Не рой яму другому ..."
Почему антибиотики упорно назначаются? Это происходит по нескольким соображениям. Соображение первое. Огромное количество людей убеждены, что так и надо. Более того, огромное количество врачей (которые знают, что так нельзя), знают еще и другое: люди (обыватели), убеждены, что надо именно так, что если врач не назначил антибиотик, а потом возникло воспаление легких, то оно возникло из-за того, что врач-растяпа вовремя не назначил нужное лекарство. Просто не знаю, что с этим можно сделать.
Списал назначения врачей на принуждение со стороны больных. Концепция понятна. Врачи-тряпки или неучи готовы идти на поводу пациента.
А сейчас ситуация приняла катастрофический размах. Десятки тысяч людей (сталкиваюсь с этим пять раз в день, звонят близкие мне люди), которые пошли на компьютерную томографию (КТ) и получили заключение «Воспаление 20%, 30%».
Ему бы глубже копнуть в эту сторону. Почему, по какой причине люди пошли на КТ за заключением, за свой счет или по бесплатному направлению ?
Вам написали «Воспаление легких». Что надо делать? У нас этот пазл трактуется только так: антибиотик. Более того. Абсолютно вменяемый семейный врач. Зачем ты назначил два антибиотика?! Он мне говорит: «А что я могу сделать? Если я сейчас не назначу, а он потом будет госпитализирован, станет хуже, меня все потом обвинят в том, что я вовремя не назначил!».
Непонятка. Пусть определится. На врача давит больной по назначению антибиотика или врач боится, например,криминальной ответственности. Надо, кстати, еще разобраться фиксируются ли назначения врача по телефону где-то. Или весь этот свистеж с назначениями потом к делу не подстегнешь.
Ближайшие друзья, абсолютно вменяемые люди, некоторые даже с высшим медицинским образованием, звонят и говорят: «У меня на КТ 25% одно легкое и 35% — второе. Какой антибиотик мне принимать?». Я вижу, что коронавирус четко действует на мозги. Зачатки логики и здравого смысла просто отключаются. Ребята, если не доказана бактериальная инфекция, бактериальное осложнение, антибиотики просто противопоказаны на любом этапе, хоть в больнице, хоть дома.
Да больному и его родным пофиг на этот антибиотик. Им необходимо правильное и своевременное диагностирование состояния здоровья и адекватное предписание лечения. Скажет врач принимать антибиотик, значит больной будет принимать.
Все покажет анализ крови Если очень хочется сдавать какие-то анализы, то обычный анализ крови, который указывает на лейкоциты, на формулу крови, то можно понять — это вирусная инфекция или бактериальная. И тогда можно понять — нужны антибиотики или нет. Это намного важнее, чем все тесты вместе взятые.
Анализ крови из вены берут при поступлении больного с короной по КТ и сатурацией 92 в больницу. Вполне вероятно по этому анализу и назначают антибиотик. Но я обоснованно предполагаю, что рабочая схема проще. Сразу до результатов биохимии начинают давить бактериальную инфекцию антибиотиком и вирусную пневмонию гормоном. ИМХО. Только из многих известных мне случаев лечения на дому пневмонии у ковидника по КТ антибиотиком по назначению врача ни один раз семейник не направил больного на анализ крови.