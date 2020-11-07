Отокої, вірусів взагалі нема? А чим же я тоді в квітні перехворів? Ще забули написати що Земля пласка. Зазвичай як аргумент проходить.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 21:47
Отокої, вірусів взагалі нема? А чим же я тоді в квітні перехворів? Ще забули написати що Земля пласка. Зазвичай як аргумент проходить.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Приступ хитрощів, звичайний грип, максимум. Адже проти грипу масок не треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:15
Да конечно, маски не помогают. Поэтому несколько наших знакомых докторов, принимают сотни ковидных больных и ещё ни разу не заразились. Да и они основную ставку на маски делают.
Всё это ерунда. Маски для слабаков
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как сказал один доктор, не вирус,а ваше сознание должно мутировать в принятии новой реальности. А сегодня десятки постов про заговор, про исцеление коронабесия крестом и иконой
Додано: Пон 09 лис, 2020 22:49
Только жертвоприношение Пфайзеру и АстраЗенеке могут нас спасти
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:11
"Правильно" - формулировка нечёткая.
Должна быть достаточная точность измерения.
Выбранный Вами имеет погрешность +-2%, т.е. при показаниях 95 реально может быть от 93 до 97. 97 - прекрасный результат, а 93 - уже можно вызывать скорую.
Возможно, это достаточно, не знаю.
Ещё неплохо, чтобы измерялся индекс перфузии. Но это не обязательно.
P.s. Кстати, у Medica-plus Cardio control 5.0, о котором писал Пенсионер, точность такая же. А вот у 7.0 точность +-1%.
Додано: Пон 09 лис, 2020 23:43
Уже много раз писали - у 80% проходит бессимптомно или в лёгкой форме, где-то всего у 5% в тяжелой, летальность в среднем возрасте очень невысокая.
Так что Ваше "болеете", скорее всего, бесполезно. Да и вообще, не стоит выбирать такую команду. "Не рой яму другому ..."
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:55
Решил прочесть интервью с Комаровским.
Зацепило.
Профилактическое применение антибиотика — это огромная глупость.
Бесcпорно.
Почему антибиотики упорно назначаются?
Это происходит по нескольким соображениям.
Соображение первое. Огромное количество людей убеждены, что так и надо. Более того, огромное количество врачей (которые знают, что так нельзя), знают еще и другое: люди (обыватели), убеждены, что надо именно так, что если врач не назначил антибиотик, а потом возникло воспаление легких, то оно возникло из-за того, что врач-растяпа вовремя не назначил нужное лекарство. Просто не знаю, что с этим можно сделать.
Списал назначения врачей на принуждение со стороны больных. Концепция понятна.
Врачи-тряпки или неучи готовы идти на поводу пациента.
А сейчас ситуация приняла катастрофический размах. Десятки тысяч людей (сталкиваюсь с этим пять раз в день, звонят близкие мне люди), которые пошли на компьютерную томографию (КТ) и получили заключение «Воспаление 20%, 30%».
Ему бы глубже копнуть в эту сторону. Почему, по какой причине люди пошли на КТ за заключением, за свой счет или по бесплатному направлению ?
Вам написали «Воспаление легких». Что надо делать? У нас этот пазл трактуется только так: антибиотик. Более того. Абсолютно вменяемый семейный врач. Зачем ты назначил два антибиотика?! Он мне говорит: «А что я могу сделать? Если я сейчас не назначу, а он потом будет госпитализирован, станет хуже, меня все потом обвинят в том, что я вовремя не назначил!».
Непонятка. Пусть определится. На врача давит больной по назначению антибиотика или врач боится, например,криминальной ответственности. Надо, кстати, еще разобраться фиксируются ли назначения врача по телефону где-то. Или весь этот свистеж с назначениями потом к делу не подстегнешь.
Ближайшие друзья, абсолютно вменяемые люди, некоторые даже с высшим медицинским образованием, звонят и говорят: «У меня на КТ 25% одно легкое и 35% — второе. Какой антибиотик мне принимать?».
Я вижу, что коронавирус четко действует на мозги. Зачатки логики и здравого смысла просто отключаются.
Ребята, если не доказана бактериальная инфекция, бактериальное осложнение, антибиотики просто противопоказаны на любом этапе, хоть в больнице, хоть дома.
Да больному и его родным пофиг на этот антибиотик. Им необходимо правильное и своевременное диагностирование состояния здоровья и адекватное предписание лечения. Скажет врач принимать антибиотик, значит больной будет принимать.
Все покажет анализ крови
Если очень хочется сдавать какие-то анализы, то обычный анализ крови, который указывает на лейкоциты, на формулу крови, то можно понять — это вирусная инфекция или бактериальная. И тогда можно понять — нужны антибиотики или нет. Это намного важнее, чем все тесты вместе взятые.
Анализ крови из вены берут при поступлении больного с короной по КТ и сатурацией 92 в больницу. Вполне вероятно по этому анализу и назначают антибиотик. Но я обоснованно предполагаю, что рабочая схема проще. Сразу до результатов биохимии начинают давить бактериальную инфекцию антибиотиком и вирусную пневмонию гормоном. ИМХО. Только из многих известных мне случаев лечения на дому пневмонии у ковидника по КТ антибиотиком по назначению врача ни один раз семейник не направил больного на анализ крови.
Додано: Вів 10 лис, 2020 06:31
Нужно просто быть реалистами. Маски, карантины - это всё чушь собачья. Пора уже признать, что человечество бессильно что-либо сделать с эпидемией. Наука и медицина на данном этапе развития ничего не может противопоставить вирусу. Потуги, в виде попыток спешного изобретения вакцин, кроме обогащения изобретателей, никакой пользы не принесут.
Процитирую свой апрельский прогноз:
Других вариантов просто не существует. А все эти маски и карантины - имитация бурной деятельности правительств. Ковидиоты - это как раз те, кто думает, что какие-то шаманские ритуалы (ношение защитных амулетов, т.е. масок) и обряды (соблюдение дистанции) их спасёт. Ещё икону в церкви пойдите поцелуйте, вдруг поможет.
Единственная реально существующая защита - это иммунитет. А то, что вы оденете маску и соблюдёте дистанцию, только отсрочит заражение, но не исключит его. Если надеетесь дотянуть до реальной эффективной вакцины, можете не переживать, когда она появится, вы уже или переболеете, или умрёте. А, то, плацебо, что вам впарят под видом вакцины, только отнимет у вас деньги или напрямую, или через распил госсредств на всеобщую вакцинацию.
Додано: Вів 10 лис, 2020 06:45
Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?
Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса
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