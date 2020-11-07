Додано: Вів 10 лис, 2020 00:55

Решил прочесть интервью с Комаровским.Зацепило.Профилактическое применение антибиотика — это огромная глупость.Бесcпорно.Почему антибиотики упорно назначаются?Это происходит по нескольким соображениям.Соображение первое. Огромное количество людей убеждены, что так и надо. Более того, огромное количество врачей (которые знают, что так нельзя), знают еще и другое: люди (обыватели), убеждены, что надо именно так, что если врач не назначил антибиотик, а потом возникло воспаление легких, то оно возникло из-за того, что врач-растяпа вовремя не назначил нужное лекарство. Просто не знаю, что с этим можно сделать.Списал назначения врачей на принуждение со стороны больных. Концепция понятна.Врачи-тряпки или неучи готовы идти на поводу пациента.А сейчас ситуация приняла катастрофический размах. Десятки тысяч людей (сталкиваюсь с этим пять раз в день, звонят близкие мне люди), которые пошли на компьютерную томографию (КТ) и получили заключение «Воспаление 20%, 30%».Ему бы глубже копнуть в эту сторону. Почему, по какой причине люди пошли на КТ за заключением, за свой счет или по бесплатному направлению ?Вам написали «Воспаление легких». Что надо делать? У нас этот пазл трактуется только так: антибиотик. Более того. Абсолютно вменяемый семейный врач. Зачем ты назначил два антибиотика?! Он мне говорит: «А что я могу сделать? Если я сейчас не назначу, а он потом будет госпитализирован, станет хуже, меня все потом обвинят в том, что я вовремя не назначил!».Непонятка. Пусть определится. На врача давит больной по назначению антибиотика или врач боится, например,криминальной ответственности. Надо, кстати, еще разобраться фиксируются ли назначения врача по телефону где-то. Или весь этот свистеж с назначениями потом к делу не подстегнешь.Ближайшие друзья, абсолютно вменяемые люди, некоторые даже с высшим медицинским образованием, звонят и говорят: «У меня на КТ 25% одно легкое и 35% — второе. Какой антибиотик мне принимать?».Я вижу, что коронавирус четко действует на мозги. Зачатки логики и здравого смысла просто отключаются.Ребята, если не доказана бактериальная инфекция, бактериальное осложнение, антибиотики просто противопоказаны на любом этапе, хоть в больнице, хоть дома.Да больному и его родным пофиг на этот антибиотик. Им необходимо правильное и своевременное диагностирование состояния здоровья и адекватное предписание лечения. Скажет врач принимать антибиотик, значит больной будет принимать.Все покажет анализ кровиЕсли очень хочется сдавать какие-то анализы, то обычный анализ крови, который указывает на лейкоциты, на формулу крови, то можно понять — это вирусная инфекция или бактериальная. И тогда можно понять — нужны антибиотики или нет. Это намного важнее, чем все тесты вместе взятые.Анализ крови из вены берут при поступлении больного с короной по КТ и сатурацией 92 в больницу. Вполне вероятно по этому анализу и назначают антибиотик. Но я обоснованно предполагаю, что рабочая схема проще. Сразу до результатов биохимии начинают давить бактериальную инфекцию антибиотиком и вирусную пневмонию гормоном. ИМХО. Только из многих известных мне случаев лечения на дому пневмонии у ковидника по КТ антибиотиком по назначению врача ни один раз семейник не направил больного на анализ крови.