Пенсионер написав:Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?
lapay написав:Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.
Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса
Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
beee написав:Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно. Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится?