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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2138213921402141

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:42

  safonovstanislav написав:
  Пенсионер написав:Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? :) И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая. :)

Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?

  lapay написав:Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.

Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса


Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:55

  beee написав:Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?

Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно.
Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится?
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