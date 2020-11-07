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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2138213921402141 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 58 Додано: Вів 10 лис, 2020 07:42 safonovstanislav написав: Пенсионер написав: Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая. Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно?И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.

Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?



lapay написав: Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне. Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.

Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса



Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут? Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут? beee Повідомлень: 110 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 07:55 beee написав: Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут? Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?

Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно.

Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится? Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно.Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится? safonovstanislav Повідомлень: 2952 З нами з: 10.05.14 Подякував: 220 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2138213921402141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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