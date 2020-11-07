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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:42

  safonovstanislav написав:
  Пенсионер написав:Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? :) И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая. :)

Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?

  lapay написав:Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.

Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса


Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 07:55

  beee написав:Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?

Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно.
Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Нужно просто быть реалистами. Маски, карантины - это всё чушь собачья. Пора уже признать, что человечество бессильно что-либо сделать с эпидемией

Не треба власну тупість і по..уїзм апроксимувати на все людство. Азійці ефективно контролюють епідемію масками і карантином. Навіть Австралія, яка, ментально, набагато ближча до США, ніж до Японії.
Наших по..уїстів змусити мити руки після туалету (носити маски) можна тільки масовими штрафами. Якщо влада не перестане стріляти і в цьому напрямку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Единственная реально существующая защита - это иммунитет.

На лицо отсутствие понимания что такое иммунитет, откуда берётся, как формируется, и куда девается... Вам бы разобраться с этим вопросом, и многое станет на свои места.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

10179-заболевших
191-умерло
1252-госпитализированы

Похоже выходим к концу недели на 13 тыс+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:59

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщает (https://t.me/legitimniy_live/2032), что клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, переходят только на лечение пациентов с COVID-19.
Нам источники рассказали, что это не спасет ситуацию, а реакция уже запоздалая. Уже все в медицинских кругах говорят, что ситуация уже критическая с коронавирусом и система здравоохранения сейчас начнет «задыхаться».
Многие говорят, что скоро мы можем получить митинги тех, кто потерял своих близких из-за медленной реакции власти на эпидемию. Если весной мы спешили, то сейчас специально затягиваем ситуацию (реакцию) – это всё политика, а не забота за людьми. Все спасают «свои шкуры», прикрываясь благими намерениями о спасении украинцев.

https://t.me/skosoi/2307

Я бы добавил:
Не только спасают свои шкуры, но и попутно хотят срубить лёгкого бабла.
Типа как с "войной"
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:06

  Вкладчик1234 написав: Уже все в медицинских кругах говорят, что ситуация уже критическая с коронавирусом и система здравоохранения сейчас начнет «задыхаться».

мне 2 независимых источника это подтвердили по Киеву.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:07

помогает маска или не помогает - это вопрос времени.
но, если мы живём в правовом гос-ве, то надо соблюдать законы.
а кому они не нравятся, то может оспорить их в суде, но не в общественных местах.

недавно посмотрел некоторые законы Швейцарии.
мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
представляете сказали бы нашим про такое - сразу было бы ...... нарушение прав человека :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:18

Сегодня уже успела обойти 5 разных аптек с вопросом "Есть ли у вас пульсоксиметр?" Нет ни в одной :shock: В двух аптеках ответили: "Мы заказали, ожидаем". Коронавирус начался не вчера. Странно, почему аптечные бизнесмены раньше не подсуетились по этому вопросу :roll:
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