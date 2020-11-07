Пенсионер написав:Говорят же из каждого утюга, что нужно носить маску в общественном транспорте, магазине и других людных местах. Неужели так трудно? И если оба в маске то практически 100 % не заразишься, опыт Китая.
Основной вопрос - зачем? Китай остановил эпидемию путём очень жёстких мер. Это при том, что им когда-нибудь всё-таки придётся открыть границы, пустив эпидемию обратно к себе в страну. Нафига нам такой опыт?
lapay написав:Кеф зараження, без маски і карантину, десь 4, а маски знизять його менше одиниці, і епідемія затухне.
Уже ничего не затухнет, это было понятно ещё в начале года. Теперь остаётся только терпеть последствия. Посидели на карантине, поносили маски, тем самым дали время подготовить больницы к приёму больных. Осталось теперь всем только переболеть, и надеяться, что будет хоть какая-то передышка перед запуском следующей напасти, какого-нибудь медвежего гриппа или скипетр-вируса
Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
beee написав:Умник, а второй, третий раз заболеть? Круто будет? Пока все не сдохнут?
Предлагаю переживать о проблемах по мере их поступления. Пока о массовых повторных заражениях ничего не слышно. Это то же самое, что переживать о том, что делать, если вдруг на голову упадёт метеорит. Может упадёт, а может и нет. Так зачем думать о том, что с большой долей вероятности не случится?
safonovstanislav написав:Нужно просто быть реалистами. Маски, карантины - это всё чушь собачья. Пора уже признать, что человечество бессильно что-либо сделать с эпидемией
Не треба власну тупість і по..уїзм апроксимувати на все людство. Азійці ефективно контролюють епідемію масками і карантином. Навіть Австралія, яка, ментально, набагато ближча до США, ніж до Японії. Наших по..уїстів змусити мити руки після туалету (носити маски) можна тільки масовими штрафами. Якщо влада не перестане стріляти і в цьому напрямку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщает (https://t.me/legitimniy_live/2032), что клиники с понедельника перестают принимать на плановые операции, переходят только на лечение пациентов с COVID-19. Нам источники рассказали, что это не спасет ситуацию, а реакция уже запоздалая. Уже все в медицинских кругах говорят, что ситуация уже критическая с коронавирусом и система здравоохранения сейчас начнет «задыхаться». Многие говорят, что скоро мы можем получить митинги тех, кто потерял своих близких из-за медленной реакции власти на эпидемию. Если весной мы спешили, то сейчас специально затягиваем ситуацию (реакцию) – это всё политика, а не забота за людьми. Все спасают «свои шкуры», прикрываясь благими намерениями о спасении украинцев.
помогает маска или не помогает - это вопрос времени. но, если мы живём в правовом гос-ве, то надо соблюдать законы. а кому они не нравятся, то может оспорить их в суде, но не в общественных местах.
недавно посмотрел некоторые законы Швейцарии. мужчины во всех общ. местах должны писять сидя. и все выполняют эти законы. представляете сказали бы нашим про такое - сразу было бы ...... нарушение прав человека
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Сегодня уже успела обойти 5 разных аптек с вопросом "Есть ли у вас пульсоксиметр?" Нет ни в одной В двух аптеках ответили: "Мы заказали, ожидаем". Коронавирус начался не вчера. Странно, почему аптечные бизнесмены раньше не подсуетились по этому вопросу