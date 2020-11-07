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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2139214021412142

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:20

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?


там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы.
а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза. :roll:
и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так.
а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:недавно посмотрел некоторые законы Швейцарии.
мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.
и все выполняют эти законы.
мужики делятся на эту тему опытом
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:45

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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:недавно посмотрел некоторые законы Швейцарии.
мужчины во всех общ. местах должны писять сидя.

Когда начитался бреда на российских сайтах и решил поделиться прочитанным на украинских.
  Игорь Алексеевич написав:представляете сказали бы нашим про такое - сразу было бы ...... нарушение прав человека

Да, швейцарцы больше носятся со своими правами, чем украинцы которые мало того что свои права не считают нужным защищать ещё и любят морально опустить других кто пытается это делать.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:17

  tumos написав:
  Faceless написав:Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.

Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.

измерить сатурацию пульсоксиметром за $10 и если он 95 и выше то не морочить себе и людям голову
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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