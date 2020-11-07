Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя. и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?
там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы. а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза. и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так. а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Faceless написав:Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.
измерить сатурацию пульсоксиметром за $10 и если он 95 и выше то не морочить себе и людям голову
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України