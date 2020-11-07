Игорь Алексеевич написав:мужчины во всех общ. местах должны писять сидя. и все выполняют эти законы.
и как это контролируют?
там даже в голову никому не приходит не соблюдать законы. а лучший контроль - это когда заходишь в туалет, а там везде чисто и нет брызг вокруг унитаза. и главное никто не спорит - почему он должен делать именно так. а у нас сразу - конституция, права человека - даже не понимаю и не осозновая а ведь это не так и тяжело сделать, что бы было приятно др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Faceless написав:Потому КТ должно быть реально оправдано, а не бежать его делать, только температура 37.5 и нюх пропал.
Я бы поставил вопрос так. Как быстро, эффективно выявить сопутствующую ковиду пневмонию в тех случаях когда она возникла.
измерить сатурацию пульсоксиметром за $10 и если он 95 и выше то не морочить себе и людям голову
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Игорь Алексеевич написав:но, если мы живём в правовом гос-ве, то надо соблюдать законы.
Игорь Алексеевич написав:а у нас сразу - конституция, права человека
Во-первых, теория ПРАВОВОГО государства в трудах ее авторов гласит, что есть сфера прав человека ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ, которые человек приобретает со своего рождения и которые ПРАВОВОЕ государство ограничивать не может даже ЗАКОНАМИ, в том числе, в условиях ВОЕННОГО и ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО положения.
Во-вторых, КОНСТИТУЦИЯ - это ОСНОВНОЙ ЗАКОН, в которой установлена, в том числе, процедура принятия органами власти ИНЫХ ЗАКОНОВ, которую власть для их легитимности должна соблюдать. Например, великий князь Владимир сначала крестился сам, потом крестил своих бояр, и лишь после этого согнал к Днепру киевлян, чтобы крестить их.
fler написав:Сегодня уже успела обойти 5 разных аптек с вопросом "Есть ли у вас пульсоксиметр?" Нет ни в одной В двух аптеках ответили: "Мы заказали, ожидаем". Коронавирус начался не вчера. Странно, почему аптечные бизнесмены раньше не подсуетились по этому вопросу
Я вообще не видел их в аптеках ни разу. В инет-магазинах (не говоря уже об ОЛХ) - сколько угодно. Первая волна скупок была в марте-апреле, особенно когда Комаровский их прорекламировал. Наверное, посчитали, что рынок насытился.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
якось трохи вже підзає... дістали персонажі, що нібито переймаються законістю і правами людини, які навіть носіння/неносіння маски перевіряють на дотримання конституційних прав і свобод . шановні, вас і ваші конституційні права і свободи ніяким чином не притискає вимога носити на вулиці (читай - прикривати своє господарство) навіть не просто спідню білизну, а щось вагоміше - штани, юбку, шорти, кілт (ну кому що ). тільки не треба тут про якісь міфічні суспільну мораль і громадський порядок. де, в яких документах і як описано, що хтось має це все носити і що заборонено ходити голим? і якшо носити, то що саме? фасон, розміри і т.д., щоб не дай боже порушити мораль і громадський порядок. то чому у вас маски чомусь викликають стільки емоцій?