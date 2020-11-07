Додано: Вів 10 лис, 2020 12:55

Игорь Алексеевич написав: но, если мы живём в правовом гос-ве, то надо соблюдать законы. но, если мы живём в правовом гос-ве, то надо соблюдать законы.

Игорь Алексеевич написав: а у нас сразу - конституция, права человека а у нас сразу - конституция, права человека

Во-первых, теория ПРАВОВОГО государства в трудах ее авторов гласит, что есть сфера прав человека ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ, которые человек приобретает со своего рождения и которые ПРАВОВОЕ государство ограничивать не может даже ЗАКОНАМИ, в том числе, в условиях ВОЕННОГО и ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО положения.Во-вторых, КОНСТИТУЦИЯ - это ОСНОВНОЙ ЗАКОН, в которой установлена, в том числе, процедура принятия органами власти ИНЫХ ЗАКОНОВ, которую власть для их легитимности должна соблюдать. Например, великий князь Владимир сначала крестился сам, потом крестил своих бояр, и лишь после этого согнал к Днепру киевлян, чтобы крестить их.В-третьих, ради интереса почитайте про Швейцарию и обратите внимание не только на ЗАКОН, но и на такое понятие, как КАЧЕСТВО ЗАКОНА:Вывод: чтобы народ выполнял ЗАКОНЫ, власть должна научиться выполнять ОСНОВНОЙ ЗАКОН и принимать иные ЗАКОНЫ по процедуре, установленной в ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ.