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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2140214121422143 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 15 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 29 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 58 Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56 Faceless написав: чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.

Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2942 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5779 раз. Подякували: 605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 13:59 Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца.

Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин.

Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны. antey1969 1

Повідомлень: 10121 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1228 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лис, 2020 14:00

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность, Когда слышу, что коронавирус сравнивают с гриппом, у меня просто нет слов. Люди говорят абсолютные глупости.



https://gordonua.com/publications/golubovskaja-sejchas-samyj-strashnyj-period-za-vsju-moju-professionalnuju-dejatelnost-1524606.html Интервью с Голубовской: komp 1 Повідомлень: 8300 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2342 раз. Подякували: 3399 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2140214121422143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7279 1675146

Дед Мороз Суб 07 лис, 2020 01:41