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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2140214121422143

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 58
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
15
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
29
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
9
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:56

  Faceless написав: чтобы оценить правильно иди нет, надо иметь эталон для проверки, а где его взять.
Я свой взял ещё в марте на Али меньше, чем за 300 грн, когда на олх такую же модель толкали по 1500, и пришел он за две недели. Ну циферки показывает, но мне их сравнивать не с чем. Надеюсь, нормальный :)
успокойтесь там никаких космических технологий нету за 300 грн вполне такой же годний как за 1500 и совпадает с медицинским . Даже фитнес браслет хонор бенд 5 (без і ) умеет
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:59

Намедни обнаружено массовое заражение медперсонала в Центре Сердца.
Все, кто с положительным ПЦРом, отправлены на двухнедельный карантин.
Срочно переписывается сетка дежурств. Для перекрытия дыр привлечены интерны.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:00

Интервью с Голубовской:
Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность, Когда слышу, что коронавирус сравнивают с гриппом, у меня просто нет слов. Люди говорят абсолютные глупости.

https://gordonua.com/publications/golubovskaja-sejchas-samyj-strashnyj-period-za-vsju-moju-professionalnuju-dejatelnost-1524606.html
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